اعلان توظيف بشركة سوناطراك Sonatrach D/G جوان 2024

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xavihichem2424

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27 جويلية 2016
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عروض عمل بشركة سوناطراك Sonatrach D/G عن طريق نظام الحسابات الكبرى OGC

عرض عمل

الوكالة الوطنية للتشغيل – فرع تيميمون

المؤهلات المطلوبة:

الشهادة: مهندس جيولوجي

التخصص: ماجستير في أحد التخصصات التالية:

جيولوجيا الهيدروكربون

جيولوجيا تطبيقية

جيولوجيا الاستكشاف

جيولوجيا البترول

جيولوجيا أحواض الرواسب

الهيدروجيولوجيا

مكان العمل: تيميمون

نوع العقد: CDI

التفاصيل
 
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