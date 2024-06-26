اعلان توظيف بشركة سوناطراك Sonatrach D/G جوان 2024

xavihichem2424
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عروض عمل بشركة سوناطراك Sonatrach D/G عن طريق نظام الحسابات الكبرى OGC
عرض عمل
الوكالة الوطنية للتشغيل – فرع تيميمون
المؤهلات المطلوبة:
الشهادة: مهندس جيولوجي
التخصص: ماجستير في أحد التخصصات التالية:
جيولوجيا الهيدروكربون
جيولوجيا تطبيقية
جيولوجيا الاستكشاف
جيولوجيا البترول
جيولوجيا أحواض الرواسب
الهيدروجيولوجيا
مكان العمل: تيميمون
نوع العقد: CDI
التفاصيل
عرض عمل
الوكالة الوطنية للتشغيل – فرع تيميمون
المؤهلات المطلوبة:
الشهادة: مهندس جيولوجي
التخصص: ماجستير في أحد التخصصات التالية:
جيولوجيا الهيدروكربون
جيولوجيا تطبيقية
جيولوجيا الاستكشاف
جيولوجيا البترول
جيولوجيا أحواض الرواسب
الهيدروجيولوجيا
مكان العمل: تيميمون
نوع العقد: CDI
التفاصيل