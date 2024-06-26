معنى اسم بسكرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات اللماويين واللماويات مساء الخيرات والمسرات عليكم اجمعين



بسم الله نبداو قالك يا سيدي يا بن سيدي يا مرحوم الوالدين بلادنا كبيرة وشاسعة ومن الولايات فيها ثمنية وخمسين ومن هذو الثمينة والخمسين كاين بسكرة بوابة الصحراء عروس الزيبان بلاد التمرة

اختلفو في سر التسمية نتاعها ولكن كل الحكايات تقول باللي كاين ثلاث روايات هي الاصح

الرواية الأولى تقول باللي هذ قبيلتين قدم هنا . قبيلة بسة وقبيلة كرة . كانو عايشين هنا وقدم بزاف مع تخالط الانساب ومرور الوقت سمواها اختصار لاسم القبيلتين بسة وكرة ، سماوها بسكرة

اما الحكاية الثانية تقول باللي نسبة إلى نوع من التمور موجود هنا او إلى حلاوة التمر لي يقولولو سكرة ايا مع الوقت سماوها سكرة

والحكاية الثالثة فهي نسبة إلى الاسم الروماني القديم فيسيرة ( كيما سطيف سيتيفيس وعنابة بونة وسكيكدة روسيكادا .....إلخ ) ، مالا مع الوقت اختصرت من فيسيرة إلى بسكرة

هذا والله أعلم

ونعتذر على الاطالة وربي يوفقكم وسلاااام