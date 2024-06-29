ابارك للذكور أما الإناث فلا

السلام عليكم احبتي في اللمة الغالية



عشية الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط

الحقيقة تهاطلت التبريكات و الزغاريت من كل بيت فيه ناجح

دون تمييز بين الذكور وة الاناث فكلهم اجتهدوا و نالوا المنحة و النجاح

و من حق الجميع و اهليهم و احبابهم ان يفرحوا

أما تحليل النتايج بشكل عام نسبة النجاح كان الإناث اكر من الذكور

و حتى عموم افضل و اعلى المعلات كان للإناث الكعب العالي



في بلديتنا اعلى خمس معدلات اكثر من 17 كان للبنات

توجد صفحات للتواصل الاجتماعي رفعت الصور و المعدلات

و بدأ روادها بالتريكات عموما و بشكل خاص



لكن شدني احد المنشورات حيث كتب صاحب الصفحة



مبارك للذكور أما البنات فمكانهن البيت و المنزل و الزواج



الحقيقة ازعجبني هذا المنشور

رأيت فيه تقليلا لقيمة البنت و نوع من الإهانة لها لأبويها و عنصرية

فمن انت حتى تصنف و تحتقر البنت و تقرر مكانها

من حق البنت ان تنجح ان هي اجتهدت و من حقها اعلى المناصب

طبعا دون الخروج عن الحشمة و العفة و الادب العام



انتم احبتي ما رأيكم فيما كتب صاحب الصفحة​