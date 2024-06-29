ابارك للذكور أما الإناث فلا

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم احبتي في اللمة الغالية
عشية الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط
الحقيقة تهاطلت التبريكات و الزغاريت من كل بيت فيه ناجح
دون تمييز بين الذكور وة الاناث فكلهم اجتهدوا و نالوا المنحة و النجاح
و من حق الجميع و اهليهم و احبابهم ان يفرحوا
أما تحليل النتايج بشكل عام نسبة النجاح كان الإناث اكر من الذكور
و حتى عموم افضل و اعلى المعلات كان للإناث الكعب العالي
في بلديتنا اعلى خمس معدلات اكثر من 17 كان للبنات
توجد صفحات للتواصل الاجتماعي رفعت الصور و المعدلات
و بدأ روادها بالتريكات عموما و بشكل خاص
لكن شدني احد المنشورات حيث كتب صاحب الصفحة
مبارك للذكور أما البنات فمكانهن البيت و المنزل و الزواج
الحقيقة ازعجبني هذا المنشور
رأيت فيه تقليلا لقيمة البنت و نوع من الإهانة لها لأبويها و عنصرية
فمن انت حتى تصنف و تحتقر البنت و تقرر مكانها
من حق البنت ان تنجح ان هي اجتهدت و من حقها اعلى المناصب
طبعا دون الخروج عن الحشمة و العفة و الادب العام
انتم احبتي ما رأيكم فيما كتب صاحب الصفحة
عشية الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط
الحقيقة تهاطلت التبريكات و الزغاريت من كل بيت فيه ناجح
دون تمييز بين الذكور وة الاناث فكلهم اجتهدوا و نالوا المنحة و النجاح
و من حق الجميع و اهليهم و احبابهم ان يفرحوا
أما تحليل النتايج بشكل عام نسبة النجاح كان الإناث اكر من الذكور
و حتى عموم افضل و اعلى المعلات كان للإناث الكعب العالي
في بلديتنا اعلى خمس معدلات اكثر من 17 كان للبنات
توجد صفحات للتواصل الاجتماعي رفعت الصور و المعدلات
و بدأ روادها بالتريكات عموما و بشكل خاص
لكن شدني احد المنشورات حيث كتب صاحب الصفحة
مبارك للذكور أما البنات فمكانهن البيت و المنزل و الزواج
الحقيقة ازعجبني هذا المنشور
رأيت فيه تقليلا لقيمة البنت و نوع من الإهانة لها لأبويها و عنصرية
فمن انت حتى تصنف و تحتقر البنت و تقرر مكانها
من حق البنت ان تنجح ان هي اجتهدت و من حقها اعلى المناصب
طبعا دون الخروج عن الحشمة و العفة و الادب العام
انتم احبتي ما رأيكم فيما كتب صاحب الصفحة