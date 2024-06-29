ابارك للذكور أما الإناث فلا

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم احبتي في اللمة الغالية

عشية الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط
الحقيقة تهاطلت التبريكات و الزغاريت من كل بيت فيه ناجح
دون تمييز بين الذكور وة الاناث فكلهم اجتهدوا و نالوا المنحة و النجاح
و من حق الجميع و اهليهم و احبابهم ان يفرحوا
أما تحليل النتايج بشكل عام نسبة النجاح كان الإناث اكر من الذكور
و حتى عموم افضل و اعلى المعلات كان للإناث الكعب العالي

في بلديتنا اعلى خمس معدلات اكثر من 17 كان للبنات
توجد صفحات للتواصل الاجتماعي رفعت الصور و المعدلات
و بدأ روادها بالتريكات عموما و بشكل خاص

لكن شدني احد المنشورات حيث كتب صاحب الصفحة

مبارك للذكور أما البنات فمكانهن البيت و المنزل و الزواج

الحقيقة ازعجبني هذا المنشور
رأيت فيه تقليلا لقيمة البنت و نوع من الإهانة لها لأبويها و عنصرية
فمن انت حتى تصنف و تحتقر البنت و تقرر مكانها
من حق البنت ان تنجح ان هي اجتهدت و من حقها اعلى المناصب
طبعا دون الخروج عن الحشمة و العفة و الادب العام

انتم احبتي ما رأيكم فيما كتب صاحب الصفحة
 
صراحة لم يعجبني شيء ما في هذه الدورة لشهادة التعليم المتوسط هو أن الاوائل من كل ولاية تقريبا غير محجبات اي دور الوالدين كيف هذا اين التربية و الاخلاق هذا واش كثر عدم الحياء و الحشمة صراحة أنا بالنسبة للذكور ابارك لكم مع العلم عدم نجاحهم في الامتحانات الرسمية في المراتب هو كي يشوف اخوه أو أحد أفراد العائلة متخرج لا يعمل يعود همة الحرقة و الآفات الاجتماعية هذا يدق ناقوس الخطر لازم التوعية بذلك لأن الرزق على الله و ليس على العبد هذا لدى بعض الذكور نقص الوازع الديني لهم معا لرجوع الى الله قبل فوات الاوان
جزاك الله خيرا على الطرح القيم
 
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