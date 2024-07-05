قال_العلامة_ابن_عثيمين_رحمه_الله تعالى:

«أطهِّرُ قلبي؛ بأن أقول لنفسي: إنَّ الناس لا ينفعونني إن عصيتُ الله ولا يُنقذونني من العقاب،

وإن أطعتُ الله لم يجلبوا إليَّ الثواب.

فالذي يجلبُ الثواب و يدفعُ العقاب هو الله.

إذا كان الأمر كذلك فلماذا تُشركُ بالله -عزّ وجلّ-؟

لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرَّب إلى الخلق؟

و لهذا من تقرَّب إلى الخلق بما يتقرَّبُ به إلى الله ابتعد الله عنه، وابتعدَ عنه الخلق.

يعني لا يزيده تقرُّبه إلى الخلق بما يقرِّبه إلى الله؛ إلاَّ بُعدًا من الله ومن الخلق؛ لأنَّ الله

إذا رضيَ عنك أرضى عنك الناس، إذا سخط عليك أسخط عليك الناس، نعوذ بالله من سخَطه وعِقابه.

المُهِمُّ يا أخي:

عالج القلب دائمًا، كن دائمًا في غسيلٍ للقلب حتى يطهُر؛ كما قال الله -عزّ وجلّ-: {أُوْلَائِكَ اْلَّذِينَ

لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ}،

فتطهير القلب أمر مهم جدًّا، أسأل الله أن يُطهِّر قلبي وقلوبكم، وأن يجعلنا

له مُخلصين و لرَسوله متَّبعين».