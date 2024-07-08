رسالة الى كل امراة

عليكي برحلة إكتشاف الأنثى التي خلقها الله بدخلك ، فإنشغلتي بالحياة و المسؤوليات وبالعمل و الدراسة فاهملتي و فقدتي المعني الحقيقي لتلك الانثى الموجودة فيك ،

فعليكي إكتشاف نفسك وأنوثتك وتغييرهما ، لأنه للأسف مفاهيم الانثى تغير في زمننا الحالي ولهذا فإن التغيير يجب ان يكون نابعا من داخلك وليس لاجل شخص ما

منقول من مقدمة كتاب سحر الانوثة المؤلفة شروق الجلولي