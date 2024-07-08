رسالة الى كل امراة

عليكي برحلة إكتشاف الأنثى التي خلقها الله بدخلك ، فإنشغلتي بالحياة و المسؤوليات وبالعمل و الدراسة فاهملتي و فقدتي المعني الحقيقي لتلك الانثى الموجودة فيك ،
فعليكي إكتشاف نفسك وأنوثتك وتغييرهما ، لأنه للأسف مفاهيم الانثى تغير في زمننا الحالي ولهذا فإن التغيير يجب ان يكون نابعا من داخلك وليس لاجل شخص ما
منقول من مقدمة كتاب سحر الانوثة المؤلفة شروق الجلولي
فعليكي إكتشاف نفسك وأنوثتك وتغييرهما ، لأنه للأسف مفاهيم الانثى تغير في زمننا الحالي ولهذا فإن التغيير يجب ان يكون نابعا من داخلك وليس لاجل شخص ما
منقول من مقدمة كتاب سحر الانوثة المؤلفة شروق الجلولي