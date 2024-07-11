السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



للأسف ..... !!



كان اسمه حلال ثم أصبح اسمه عيب ثم أصبح اسمه غلط ثم أصبح اسمه حرية ثم أصبح اسمه ثقافة ثم أصبح اسمه يمثل نفسه



هكذا تتم المسميات لتبرير الحرام

حتى أصبح كل أمر مباح و عادي



و لكن سيأتي يوم و نقف جميعا أمام الله

يوم لا ينفع فيه شيئ و لا ينفع فيه الندم



اللهم انا نسألك العفو و العافية

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك





تقبلو تحياتي