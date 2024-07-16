ليتني تعلمت سابقا

( یَتَنَـٰزَعُونَ فِیهَا كَأۡسࣰا لَّا لَغۡوࣱ فِیهَا وَلَا تَأۡثِیمࣱ)

عند تلاوة آيات النعم كان قلبي يتوق للكثير غير أني لم أكن أقف كثيرا على (لا لغو فيها ) لأنني لم أحط نفسي بأهله وماكنت ممن يخالطهم ...

ولعل الله يربينا بالابتلاءات حتى عرفت أثر اللغو على القلب

واللغو هو كل كلام ليس فيه نفع من الباطل فما دونه ...

وطلما ارتفع في سلم الكراهة إلى التحريم كلما التهم من قلبك الصفاء وشوش عليك ...

الصلابة النفسية و سلامة المعتقد و وعيك و ترفعك عن السفاسف قد لا يكفيك إن كانت أذنك يصلها من خفاف العقول ما يصلها ...

كبرت وأيقنت ضرورة تطهير العلاقات ممن لا يرفعك بل حتى لا يحب لك الرفعة و ينزل بك إلى مستنقعاته ،وكلما أدركت أنني لست مسؤولة عن أحد ممن كانت هاته صفته و لا موكلة بالنصح و أو الإصلاح فالقلوب الخربة لا يهمها أن تتصلح بل تحب أن تفسد غيرها فقط ...

يارب جنبنا اللغو و لا تجعلنا من أهله و أبعد عنا أهله ...