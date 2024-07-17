الحسد

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
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ذكر
من آفات الحسد :
.
قال العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ :
.
شَر أَنْوَاع الْحَسَد تمني زَوَال النّعم عَن عباد الله ـ عز وَجل ـ وَإِن لم تصل إِلَى الْحَاسِد.
وما الحاسدون إلا كما قال الله تعالى: (وَإِن يهْلكُونَ إِلَّا أنفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ)
ومثل الْحَاسِد مَعَ الْمَحْسُود كَمثل رَجلٍ رمَى إنْسَانًا بِحجر ليَقْتُلهُ أَو يفقأ عينه فَرجع الْحجر عليه فَقتله أَو فَقَأَ عينه، بل حَال الحَسَد أَشدّ لِأَنَّهُ يتَعَرَّض بحسدهِ لغضب الله تعالى وسَخطهِ عليه.
[مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل].
.
ومن عقوبات الحسد:
.
قال الفقيه أبو الليث السمرقندي ـ رحمه الله ـ :
يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يَصل حَسدهُ إلى المحسود،

أولاها: غَمٌ لا ينقطع.
الثانية: مُصيبة لا يُؤجر عليها.
الثالثة: مَذمّة لا يُحمد عليها.
الرابعة: سَخط الرّب.
الخامسة: يُغلق عنه باب التوفيق.

[المستطرف في كل فن مستطرف].
.
نسأل الله تعالى السلامة والعافية
 
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