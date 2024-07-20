ملخص كتاب سندريلا سيكريت ، هبة سواح

س

سعيد2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جوان 2024
المشاركات
10
نقاط التفاعل
13
النقاط
3
الجنس
ذكر
كتاب "سندريلا سيكريت" للكاتبة هبة سواح يقدم رؤية جديدة لحياة المرأة بعيدًا عن الأفكار النمطية التقليدية التي تشبه قصة سندريلا. يهدف الكتاب إلى تمكين المرأة من تحقيق ذاتها والاستقلال بنفسها بدلاً من انتظار "الأمير" لإنقاذها.

### ملخص محتويات الكتاب:

1. **التفكير خارج الصندوق**:
- أهمية التفكير بطرق جديدة وغير تقليدية لتحقيق النجاح الشخصي والمهني.
- كيف يمكن للمرأة أن تتخلص من القيود الاجتماعية التي تحد من تطورها.

2. **تحديد الأهداف والطموحات**:
- كيفية تحديد الأهداف الشخصية والعمل على تحقيقها.
- نصائح لإدارة الوقت والتخطيط لتحقيق الطموحات.

3. **الثقة بالنفس**:
- أهمية الثقة بالنفس وكيفية تعزيزها.
- طرق للتغلب على الشكوك والقلق الداخلي.

4. **العلاقات الصحية**:
- بناء علاقات صحية ومتوازنة في الحياة الشخصية والمهنية.
- كيفية التعامل مع العلاقات السامة والخروج منها.

5. **الاعتماد على الذات**:
- أهمية الاستقلالية والاعتماد على الذات في الحياة.
- تطوير المهارات والقدرات الشخصية لتحقيق النجاح.

6. **التعامل مع الفشل**:
- كيفية مواجهة الفشل والاستفادة منه كدرس للنمو والتطور.
- قصص نجاح لأشخاص تغلبوا على الفشل وحققوا أهدافهم.

7. **الحياة المتوازنة**:
- تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
- أهمية الرعاية الذاتية والاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية.

### هدف الكتاب:
يسعى الكتاب إلى تحفيز المرأة لتكون "سندريلا" قوية ومستقلة، قادرة على تحقيق أحلامها وأهدافها بدون انتظار لأي مساعدة خارجية. يشجع الكتاب على التفكير الإيجابي والعمل الجاد لتحقيق النجاح والتوازن في جميع جوانب الحياة.
 
صورة كتاب
 

المرفقات

  • Screenshot_20240720-145754.png
    Screenshot_20240720-145754.png
    1.1 MB · المشاهدات: 0
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ريحـان
الدرس الثاني في الفلسفة : درس الشخصية
المشاركات
2
المشاهدات
470
ريحـان
ريحـان
Omnyah
أهم 5 عوامل مميزة لطلاب الدراسات العليا الناجحين
المشاركات
2
المشاهدات
494
إلياس
إلياس
احمد حمديتي
تقوية الشخصية الحساسة في أربع خطوات
المشاركات
5
المشاهدات
690
أبو مارية
أبو مارية
سعد606
  • مغلق
الوعاء المعرفي والبناء النفسي
المشاركات
4
المشاهدات
517
أم أُنٌَيسة
أم أُنٌَيسة
ريحـان
درس حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي
المشاركات
3
المشاهدات
597
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top