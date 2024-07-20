كرسي المرادية في المزاد

السلام عليكم

ان شاا الله احوالكم بخير

كما تعلمون قرب موعد الانتخابات الرئاسية والاكل على قدم وساق للنجاح الحدث واختيار من بحكمنا ويكون ولي امرنا خلفا لعمي تبون

شخصيات كثيرة قدمت ملف ترشحها منهم رجال سياسه ورجال اعمال وسيدات مجتمع وحتى بطالين

وابرز شخص هو عمي تبون المرشح لخلافة نفسه في قصر المرادية



السوال المطروح

هل يمكن منافسة عبد المجيد تبون ؟

هل تتمكن احدى السيدات من احداث المفاجئة ؟

من تراه مناسبة لقيادة البلاد

كل التقدير لكم