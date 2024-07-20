كرسي المرادية في المزاد

sami44

sami44

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أحباب اللمة
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السلام عليكم
ان شاا الله احوالكم بخير
كما تعلمون قرب موعد الانتخابات الرئاسية والاكل على قدم وساق للنجاح الحدث واختيار من بحكمنا ويكون ولي امرنا خلفا لعمي تبون
شخصيات كثيرة قدمت ملف ترشحها منهم رجال سياسه ورجال اعمال وسيدات مجتمع وحتى بطالين
وابرز شخص هو عمي تبون المرشح لخلافة نفسه في قصر المرادية

السوال المطروح
هل يمكن منافسة عبد المجيد تبون ؟
هل تتمكن احدى السيدات من احداث المفاجئة ؟
من تراه مناسبة لقيادة البلاد
كل التقدير لكم
 
اسف اخي سامي انا في واد و سياسة في واد لا اتباعها كثيرا في بلادنا
 
الفائز هو تبون ونتمنى للجزائر كل تقدم وازدهار
لكن بالنظر للتاريخ العربي لم يسبق ان سقط رئسا ليتغلب عليه مواطنا حتى وان فاز بالانتخابات فهو ساقط بالنتيجة تلك عاده اعتدناها وتعودناها ولا سبيل لتغيرها ..
فمبروك للرئيس تبون ولايه اخرى …
 
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