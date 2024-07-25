التلميذ بوحفص يتحدى الصعوبات فتأتيه التكريمات

التلميذ بوحفص

يسكن احد اصعب المناطق الصحراوية في ولاية سعيدة

حيث الجفاف و الزوابع الرملية و العقارب و ضروف العيش الصعبة و القاسية

رفقة عائلته لا ماء و لا كهرباء و لا اتصالات و لا مواصلات

قرر التلميذ رفع التحدي بدون نت و لا دروس خصوصية

و فهم ان العلم مخرجع الوحيد و اسرته من هته العيشة المضنية

الدراجة النارية هي رفيقهم الدائم و الشموع و الخيمة

و الارهاق و التعب و الغبار و العقارب و بعد المسافة

و سوء الطريق و المسلك

كل هذا لم يمنع و لم يكن مانعا بل كان كله محفزا

اجتهد بوحفص و كد و اجتهد فكانت النتيجة مبهرة

نجاح في شهادة البكالوريا بمعدل اكثر من 20/17



فزارته احدى القنوات لتنقل معاناة التلميذ و اسرته

فتضامن معه رجال الاعمال و بعض المسؤولين

أكرموع

ـ بسكن واسع و لائق ضمن الغلاف الحضري اي في المدينة

ـ عمرة لوالديه

ـ رحلة سياحية الى تركيا

ـ جهاز كمبيتوتر حديث جدا

ـ تبرع احد رجال الاعمال ايضا بأثاث كامل للمنزل

ـ تكفل رجل اعمل بمصاريف دراسته مهما كانت و اينما كانت داخل او خارج الوطن

و الكثير الكثير من الهدايا المادية و المعنوية

فسبحان مغير الاحوال و فعلا من عز المحنة تأتي المنحة و مع كل صبر و عسر يسران