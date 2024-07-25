التلميذ بوحفص يتحدى الصعوبات فتأتيه التكريمات

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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التلميذ بوحفص
يسكن احد اصعب المناطق الصحراوية في ولاية سعيدة
حيث الجفاف و الزوابع الرملية و العقارب و ضروف العيش الصعبة و القاسية
رفقة عائلته لا ماء و لا كهرباء و لا اتصالات و لا مواصلات
قرر التلميذ رفع التحدي بدون نت و لا دروس خصوصية
و فهم ان العلم مخرجع الوحيد و اسرته من هته العيشة المضنية
الدراجة النارية هي رفيقهم الدائم و الشموع و الخيمة
و الارهاق و التعب و الغبار و العقارب و بعد المسافة
و سوء الطريق و المسلك
كل هذا لم يمنع و لم يكن مانعا بل كان كله محفزا
اجتهد بوحفص و كد و اجتهد فكانت النتيجة مبهرة
نجاح في شهادة البكالوريا بمعدل اكثر من 20/17
فزارته احدى القنوات لتنقل معاناة التلميذ و اسرته
فتضامن معه رجال الاعمال و بعض المسؤولين
أكرموع
ـ بسكن واسع و لائق ضمن الغلاف الحضري اي في المدينة
ـ عمرة لوالديه
ـ رحلة سياحية الى تركيا
ـ جهاز كمبيتوتر حديث جدا
ـ تبرع احد رجال الاعمال ايضا بأثاث كامل للمنزل
ـ تكفل رجل اعمل بمصاريف دراسته مهما كانت و اينما كانت داخل او خارج الوطن
و الكثير الكثير من الهدايا المادية و المعنوية
فسبحان مغير الاحوال و فعلا من عز المحنة تأتي المنحة و مع كل صبر و عسر يسران
يسكن احد اصعب المناطق الصحراوية في ولاية سعيدة
حيث الجفاف و الزوابع الرملية و العقارب و ضروف العيش الصعبة و القاسية
رفقة عائلته لا ماء و لا كهرباء و لا اتصالات و لا مواصلات
قرر التلميذ رفع التحدي بدون نت و لا دروس خصوصية
و فهم ان العلم مخرجع الوحيد و اسرته من هته العيشة المضنية
الدراجة النارية هي رفيقهم الدائم و الشموع و الخيمة
و الارهاق و التعب و الغبار و العقارب و بعد المسافة
و سوء الطريق و المسلك
كل هذا لم يمنع و لم يكن مانعا بل كان كله محفزا
اجتهد بوحفص و كد و اجتهد فكانت النتيجة مبهرة
نجاح في شهادة البكالوريا بمعدل اكثر من 20/17
فزارته احدى القنوات لتنقل معاناة التلميذ و اسرته
فتضامن معه رجال الاعمال و بعض المسؤولين
أكرموع
ـ بسكن واسع و لائق ضمن الغلاف الحضري اي في المدينة
ـ عمرة لوالديه
ـ رحلة سياحية الى تركيا
ـ جهاز كمبيتوتر حديث جدا
ـ تبرع احد رجال الاعمال ايضا بأثاث كامل للمنزل
ـ تكفل رجل اعمل بمصاريف دراسته مهما كانت و اينما كانت داخل او خارج الوطن
و الكثير الكثير من الهدايا المادية و المعنوية
فسبحان مغير الاحوال و فعلا من عز المحنة تأتي المنحة و مع كل صبر و عسر يسران