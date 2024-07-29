السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



إياكي غاليتي ... !!



موضوع مهم لكل البنات و الأخوات في وقت ظهر فيه الباطل وكثرت فيه الفتن

حماكنّ الله



إذا أرادت البنت أو المرأة من الرجل أن يطرق بابها في الحلال لابد أن تغلق في وجهه جميع أبواب الحرام و من لم يعجبه الأمر و رحل فليذهب و الخيرة فيما إختاره الله



إذا طلب منك رقم هاتفك و طلب منك الخروج حتى تتعرفو على بعضكم يعني الحالة الإجتماعية و عقليتك .... الخ و بعدها أقصد والديك ارفضي و قولي لا



أختي أنتِ لستِ للتجارب لست رخيصة لهذا الحد



إفهميها جيدا أنه من يحبك في الحلال يأتي و يطرق باب بيتكم



لا تحادثيه .... لا ترسلي له صورك و لا تُأمنيه عليك لا تقدمي له قلبك بسهولة

لأنه سيطلب منك كل شيئ و حتى ما لم تكوني تتوقعيه كل هذا بإسم الحب فلا تصدقي كل هذا كذب



من أحبكِ سيخاف عليكِ و لن يرضى بهذا لكِ



إياكي غاليتي ....

لكي رب فلا تجعليه أهون الناظرين إليكِ

لكي سمعة حافظي عليها و لا تفسديها

لكي صحيفة عند الله لا تدنسيها

لكي أب لا تحني رأسه

لكي أم لا تؤذي قلبها

لكي أخوة لا توغري لهم صدورهم

لكي أسرة و عائلة لا توطي رأسهم



لا تركضي وراء مشاعر زائفة

فوالله لا خير في حب يتخفى كأنه خطيئة أو عار



أنتِ أغلى و أسمى و أنقى من أن تكوني تسليةً لأحد



حافظي على نفسك لأنكِ غالية .... !



خافي الله في السر و العلن ...



تقبلنّ تحياتي ​