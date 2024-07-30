من بقي في ذاكرتك من الشخصيات الكرتونية

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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كل شخص يذكر لنا ما بقي له من ذاكرته من الشخصيات الكرتونية
سأبدا أنا في ذلك
اذكر ان النمر المقنع كان المسلسل الكرتوني المفضل عندي ، لعامل الإثارة القوي الموجود على مدى جميع حلقاته ، حيث تميزت تلك الحقبة الزمنية من سنوات طفولتي بإنتاجية مميزة لمسلسلات الكرتون التي تحمل في حلقاتها قصصا جميلة و مبتكرة من الخيال : مثل : مدرسة الكونغ فو وربون هود و غيرها من المسلسلات الحديدة . و مازالت تقفز في ذاكرتي لحظات انتظارنا الاسبوعي
استلهمنا من طيات قصة النمر المقنع كيف لنصر المظلومين و نرفض الظلم بجميع صوره و ستظل عباراته التي يزأر بها في مقدمة كل حلقة تتردد في الذاكرة حيث يقول
لن أياس أبدا لن أستسلم سأخلص الحلبة من كل الشرور
لحظات مفعمة بالمتعة و البطولة في غرفة الطفولة سيقةى ظلها الطويل ممتدا في أفق الذاكرة .
سأبدا أنا في ذلك
اذكر ان النمر المقنع كان المسلسل الكرتوني المفضل عندي ، لعامل الإثارة القوي الموجود على مدى جميع حلقاته ، حيث تميزت تلك الحقبة الزمنية من سنوات طفولتي بإنتاجية مميزة لمسلسلات الكرتون التي تحمل في حلقاتها قصصا جميلة و مبتكرة من الخيال : مثل : مدرسة الكونغ فو وربون هود و غيرها من المسلسلات الحديدة . و مازالت تقفز في ذاكرتي لحظات انتظارنا الاسبوعي
استلهمنا من طيات قصة النمر المقنع كيف لنصر المظلومين و نرفض الظلم بجميع صوره و ستظل عباراته التي يزأر بها في مقدمة كل حلقة تتردد في الذاكرة حيث يقول
لن أياس أبدا لن أستسلم سأخلص الحلبة من كل الشرور
لحظات مفعمة بالمتعة و البطولة في غرفة الطفولة سيقةى ظلها الطويل ممتدا في أفق الذاكرة .