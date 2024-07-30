من بقي في ذاكرتك من الشخصيات الكرتونية

كل شخص يذكر لنا ما بقي له من ذاكرته من الشخصيات الكرتونية

سأبدا أنا في ذلك

اذكر ان النمر المقنع كان المسلسل الكرتوني المفضل عندي ، لعامل الإثارة القوي الموجود على مدى جميع حلقاته ، حيث تميزت تلك الحقبة الزمنية من سنوات طفولتي بإنتاجية مميزة لمسلسلات الكرتون التي تحمل في حلقاتها قصصا جميلة و مبتكرة من الخيال : مثل : مدرسة الكونغ فو وربون هود و غيرها من المسلسلات الحديدة . و مازالت تقفز في ذاكرتي لحظات انتظارنا الاسبوعي

استلهمنا من طيات قصة النمر المقنع كيف لنصر المظلومين و نرفض الظلم بجميع صوره و ستظل عباراته التي يزأر بها في مقدمة كل حلقة تتردد في الذاكرة حيث يقول

لن أياس أبدا لن أستسلم سأخلص الحلبة من كل الشرور

لحظات مفعمة بالمتعة و البطولة في غرفة الطفولة سيقةى ظلها الطويل ممتدا في أفق الذاكرة .