المطر في القران الكريم

ورد المطر باسمه في القران الكريم في آيات عديدة ، كما ورد معناه في آيات أخرى بأسماء و مفردات مختلفة مثل الغيث أو الماء النازل و نجد أن كلمة المطر أو فعلها ذكرت في عديد الآيات للإشارة إلى العقاب و الايلام لمن كفروا

قال الله تعالى : و امطرنا عليهم فساء مطر المنذرين سورة النمل الآية 58

قال ايضا : وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كانت عاقبة المجرمين سورة الأعراف الآية 84

أما المطر كعطاء من السماء فقد في قوله تعالى

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته وهو الولي الحميد الآية 28 سورة الشورى

قال ايضا

ألم تر أن الله من السماء ماء فسكله ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الآية 21 سورة الزمر

وفي هاتين الوظيفيتن للمطر النازل من السماء

العقاب من جهة إن كان كثيرا و غزيرا أكثر من المستويات الطبيعية



المطر المحي للزرع إن كان معتدلا، ما يؤكد على صحة صورته المزدوجة في الوجدان الإنساني الذي يشتهيه حينا و يخشاه حينا