إيران تغتال إسماعيل هنيه .

صاروخ إنطلق من داخل الأراضي الايرانيه عند الساعة الثانيه قبل الفجر مستهدفا منزل إسماعيل هنيه فأرداه شهيدا هو وصاحبه دون ان يصاب اي احد في هذه الجريمه الشنعاء …

الجدير بالذكر ان ايران استدعته من قطر متعهدة بحمايته فأغتالته واوعزت لشريكتها إسرائيل بتبني العمليه ..

وذكرت قناة 12 الإسرائيليه ان الصاروخ انطلق من الأراضي الايرانيه ولم تنفي ايران ذلك ..

ايران وإسرائيل متفقتان على تدمير الوطن العربي كله وقتل اهل السنة والجماعه ويتبادلان الإغتيالات فيمن يكون غير مرغوب فيه او انتهت مهمته او يشكل عبئا عليهما كما تم تصفية فؤاد شكر الذي أوعزت لإسرائيل بإغتياله واتهموه انه من قصف مجدل شمس السوريه في الجولان ..

لعلكم تلاحظون هل حزب الله الايراني على مدى وجوده قتل يهوديا واحدا ؟!!

كل صواريخه توجه للعرب او لمناطق غير مأهوله ..

هنا تقارير تؤكد ان ايران هي من أعطت الاحداثيات لموقع شكر وهنيه وهي المتهم الاول بتصفيتهم ..

ايران هي العدو الاول لكل مسلم إسلامه صحيحا …