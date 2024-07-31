استشهاد اسماعيل هنية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 16,996
- الحلول
- 1
- نقاط التفاعل
- 49,478
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
السلام عليكم
إنا لله و إنا إله راجعون
بعد عملية اغتيال جبانة ارتقى الى رفيقه الاعلى
الشهيد بإذن الله تعالى رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في بعد "غارة غادرة" على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني
و بهته المناسبة الأليمة تتقدم ادارة اللمة نيابة عن كل روادها
بخالص التعازي للشعب الفلسطيني الشقيق عامة
و للأخت @سكون الفجر خاصة
عظم الله اجركم و تقبل الله شهيدكم
و رفع الله غبنكم
السلام عليكم
إنا لله و إنا إله راجعون
بعد عملية اغتيال جبانة ارتقى الى رفيقه الاعلى
الشهيد بإذن الله تعالى رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في بعد "غارة غادرة" على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني
و بهته المناسبة الأليمة تتقدم ادارة اللمة نيابة عن كل روادها
بخالص التعازي للشعب الفلسطيني الشقيق عامة
و للأخت @سكون الفجر خاصة
عظم الله اجركم و تقبل الله شهيدكم
و رفع الله غبنكم