سؤال مساعدة اذا عندك معلومات حول خدمة الوطنية .

T

Tchop

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ديسمبر 2022
المشاركات
10
نقاط التفاعل
12
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ، عندي بعض أسئلة
انا عندي سورسي يموت في شهر سبتمبر في هاذي الحالة نخرج في دفعة سبتمبر؟
و انا ايضا حاب ندير كونطر فيزيت (عندي شهادة طبية تشرح حالة نتاعي) لكن مفوتش الفيزيت الأول هل من ممكن كي نطلب كونطر فيزيت يقبلوا (مركز باب الواد) لان كاين لي قالي خلي سورسي يموت و روح اطلب كونطر فيزيت
و مشكورين جميعا .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
3K
angegardienretour
angegardienretour
N
الموسوعه الشامله للأحاديث الضعيفه والادعيه والقصص الباطله والموضوعه ...
المشاركات
1
المشاهدات
4K
سفيان اسلام
سفيان اسلام
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top