السلام عليكم ، عندي بعض أسئلة

انا عندي سورسي يموت في شهر سبتمبر في هاذي الحالة نخرج في دفعة سبتمبر؟

و انا ايضا حاب ندير كونطر فيزيت (عندي شهادة طبية تشرح حالة نتاعي) لكن مفوتش الفيزيت الأول هل من ممكن كي نطلب كونطر فيزيت يقبلوا (مركز باب الواد) لان كاين لي قالي خلي سورسي يموت و روح اطلب كونطر فيزيت

و مشكورين جميعا .