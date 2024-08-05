إهتم بالقرآن يكون لك كل الذي تتمناه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,007
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,521
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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أَوصَىٰ الشَّافِعِي تِلميذُهُ الرَّبيعُ بنُ سُليمَان ‏وَقَـال:
‏«وإذَا أرَدتَ صَلاح قَلبكَ أو ابنَكَ أو أخِيكَ ‏أو مَن شِئتَ صَلاحه فَأودِعهُ
فِي رِياضِ ‏القُرآن، وبَينَ صُحبَة القُرآن سَيُصلِحه ‏اللّٰه شَاء أم أبَىٰ -بِإذنِه تَعالىٰ-».
📖
[حِليَّة الأولِياء لأبِي نُعَيم (٩ /١٢٣)]
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‏الحياة مع القرآن وتدارسه نعيمٌ في نعيم
‏لا أحد يستشعره إلا لمن ذاقه!
‏فأوقاتنا محدودة،
‏وأيامنا تسبقنا إلى يومٍ موعود!
‏فاظفر بالقرآن جليسًا وأنيسًا وهدايةً لذلك الطريق!
‏فأثـمـنُ ما تحـوزُ عليهِ في هذه الحـيـاة
‏مكوثك مع القـرآن.
‏_
 
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