إهتم بالقرآن يكون لك كل الذي تتمناه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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أَوصَىٰ الشَّافِعِي تِلميذُهُ الرَّبيعُ بنُ سُليمَان وَقَـال:
«وإذَا أرَدتَ صَلاح قَلبكَ أو ابنَكَ أو أخِيكَ أو مَن شِئتَ صَلاحه فَأودِعهُ
فِي رِياضِ القُرآن، وبَينَ صُحبَة القُرآن سَيُصلِحه اللّٰه شَاء أم أبَىٰ -بِإذنِه تَعالىٰ-».
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الحياة مع القرآن وتدارسه نعيمٌ في نعيم
لا أحد يستشعره إلا لمن ذاقه!
فأوقاتنا محدودة،
وأيامنا تسبقنا إلى يومٍ موعود!
فاظفر بالقرآن جليسًا وأنيسًا وهدايةً لذلك الطريق!
فأثـمـنُ ما تحـوزُ عليهِ في هذه الحـيـاة
مكوثك مع القـرآن.
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