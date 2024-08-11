الطريق الىك

اترى و يا حبيبتي اولقاك بالطب

الطب و لك الله يا حلمي

الطب اترى تتزين صفحاته بك انتي

و مالي بالطب و ما في بالي

كل ما لي هو انتي

انا و اعوذ بالله

كل مابي هو انتي

لك شوق في القلب و حنان في العقل

اوتحن العقول لسواك

اويشغل البال غيرك و غير اهلك

الدار و مالدار غيرك

و بين ترابك واشجارك

و ااتنس روحي لدار غيرك

الطب و الله وما بالطب غيره سالقاك

و ان لقيتك به وحده مرة فلا تنتظريه وحده في الكرة

و الكرة بيني و بينك كرار ان شاء الله

خذي مالي خذي روحي انا كلي فداكي

بت اعادي كل من عاداك و اانس لكل من تانسين حتى و اعدائي

ا فاطمة طبيبة

و مابال الطب اوليست البعثة اليك طبية

و مابالك بعزيمة فاطمة انتي

لكي باضعاف عزيمتها اشباه اربعين

لا تحسبي هذا استسلاما

بل هو وعيد جديد لكل من عاداك

و صدقيني ان شاء الله ليس فقط بالطب