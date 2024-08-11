الطريق الىك

الطريق لفلسطين
:: عضو منتسِب ::
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اترى و يا حبيبتي اولقاك بالطب
الطب و لك الله يا حلمي
الطب اترى تتزين صفحاته بك انتي
و مالي بالطب و ما في بالي
كل ما لي هو انتي
انا و اعوذ بالله
كل مابي هو انتي
لك شوق في القلب و حنان في العقل
اوتحن العقول لسواك
اويشغل البال غيرك و غير اهلك
الدار و مالدار غيرك
و بين ترابك واشجارك
و ااتنس روحي لدار غيرك
الطب و الله وما بالطب غيره سالقاك
و ان لقيتك به وحده مرة فلا تنتظريه وحده في الكرة
و الكرة بيني و بينك كرار ان شاء الله
خذي مالي خذي روحي انا كلي فداكي
بت اعادي كل من عاداك و اانس لكل من تانسين حتى و اعدائي
ا فاطمة طبيبة
و مابال الطب اوليست البعثة اليك طبية
و مابالك بعزيمة فاطمة انتي
لكي باضعاف عزيمتها اشباه اربعين
لا تحسبي هذا استسلاما
بل هو وعيد جديد لكل من عاداك
و صدقيني ان شاء الله ليس فقط بالطب
الطب و لك الله يا حلمي
الطب اترى تتزين صفحاته بك انتي
و مالي بالطب و ما في بالي
كل ما لي هو انتي
انا و اعوذ بالله
كل مابي هو انتي
لك شوق في القلب و حنان في العقل
اوتحن العقول لسواك
اويشغل البال غيرك و غير اهلك
الدار و مالدار غيرك
و بين ترابك واشجارك
و ااتنس روحي لدار غيرك
الطب و الله وما بالطب غيره سالقاك
و ان لقيتك به وحده مرة فلا تنتظريه وحده في الكرة
و الكرة بيني و بينك كرار ان شاء الله
خذي مالي خذي روحي انا كلي فداكي
بت اعادي كل من عاداك و اانس لكل من تانسين حتى و اعدائي
ا فاطمة طبيبة
و مابال الطب اوليست البعثة اليك طبية
و مابالك بعزيمة فاطمة انتي
لكي باضعاف عزيمتها اشباه اربعين
لا تحسبي هذا استسلاما
بل هو وعيد جديد لكل من عاداك
و صدقيني ان شاء الله ليس فقط بالطب