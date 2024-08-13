الرئيس تبون يعزي أمير دولة الكويت في وفاة عميد أسرة آل الصباح ​



بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، إثر وفاة عميد أسرة آل الصباح، الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح.

وجاء نص الرسالة على النحو التالي “تلقيت ببالغ التأثر، نبأ وفاة عميد أسرة آل الصباح الكرام، سموّ الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح، ليلقى الله جل وعلا، بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء، في خدمة دولة الكويت الشقيقة.

وأمام هذا المصاب العصيب، الذي لا مردّ لقضاء الله فيه، أتقدّم إلى سموّكم، ومن خلالكم إلى كافة آل الصباح الأفاضل، بخالص العزاء وصادق مشاعر التعاطف والمواساة، سائلا الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بمشمول رحمته، وعظيم مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من جناته، ويلهمكم وذويكم جميل الصّبر والسّلوان، ويحفظكم من كلّ مكروه، وأنتم تحتسبون من الصّبر تثبيتا وأجرًا، مصداقا لقوله تعالى “إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وإذ أجدّد لكم خالص التّعازي، تفضّلوا صاحب السّمو وأخي العزيز، بقبول أسمى آيات التّقدير والاحترام.



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