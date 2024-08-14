إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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نصائح لك غاليتي
* لا تخونيهم : ربك ، رسولك ، دينك ، وطنك
* لا تقطعيهم : الصلاة ، الذكر ، القرآن ، الأرحام
* لا تجافيهم : أمك ، أباك ، اخاك ، أختك
* لا تقسي عليهم : اليتيم ، المسكين ، الفقير ، المريض
* لا تحرميهم من كرمك : زوجك , أبنائك ، أرحامك ،صديقاتك
* لا تفعليهن : الكبر ، الحقد ، الغرور ، الكذب ، التكبر ، الحسد
* تحلي بهن : الصبر ، الحلم ، الكرم ، العلم ، الصدق
* احذري منهم : الشيطان ، النفس الأمارة بالسوء ، الشهوة ، صديق السوء !!
إذا أتممت القراءة صلِ على رسول الله
* لا تخونيهم : ربك ، رسولك ، دينك ، وطنك
* لا تقطعيهم : الصلاة ، الذكر ، القرآن ، الأرحام
* لا تجافيهم : أمك ، أباك ، اخاك ، أختك
* لا تقسي عليهم : اليتيم ، المسكين ، الفقير ، المريض
* لا تحرميهم من كرمك : زوجك , أبنائك ، أرحامك ،صديقاتك
* لا تفعليهن : الكبر ، الحقد ، الغرور ، الكذب ، التكبر ، الحسد
* تحلي بهن : الصبر ، الحلم ، الكرم ، العلم ، الصدق
* احذري منهم : الشيطان ، النفس الأمارة بالسوء ، الشهوة ، صديق السوء !!
إذا أتممت القراءة صلِ على رسول الله