نصائح لك غاليتي

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
23,856
نقاط التفاعل
27,154
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
🌸🩷نصائح لك غاليتي 🩷🌸

* لا تخونيهم : ربك ، رسولك ، دينك ، وطنك 🩷🌸
* لا تقطعيهم : الصلاة ، الذكر ، القرآن ، الأرحام 🩷🌸
* لا تجافيهم : أمك ، أباك ، اخاك ، أختك 🩷🌸
* لا تقسي عليهم : اليتيم ، المسكين ، الفقير ، المريض 🩷🌸
* لا تحرميهم من كرمك : زوجك , أبنائك ، أرحامك ،صديقاتك 🩷🌸
* لا تفعليهن : الكبر ، الحقد ، الغرور ، الكذب ، التكبر ، الحسد 🩷🌸
* تحلي بهن : الصبر ، الحلم ، الكرم ، العلم ، الصدق 🩷🌸
* احذري منهم : الشيطان ، النفس الأمارة بالسوء ، الشهوة ، صديق السوء !! 🩷🌸
إذا أتممت القراءة صلِ على رسول الله 🌸
 
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