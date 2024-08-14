نصائح لك غاليتي* لا تخونيهم : ربك ، رسولك ، دينك ، وطنك* لا تقطعيهم : الصلاة ، الذكر ، القرآن ، الأرحام* لا تجافيهم : أمك ، أباك ، اخاك ، أختك* لا تقسي عليهم : اليتيم ، المسكين ، الفقير ، المريض* لا تحرميهم من كرمك : زوجك , أبنائك ، أرحامك ،صديقاتك* لا تفعليهن : الكبر ، الحقد ، الغرور ، الكذب ، التكبر ، الحسد* تحلي بهن : الصبر ، الحلم ، الكرم ، العلم ، الصدق* احذري منهم : الشيطان ، النفس الأمارة بالسوء ، الشهوة ، صديق السوء !!إذا أتممت القراءة صلِ على رسول الله