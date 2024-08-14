السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



قمة النجاح



أعضم إنجاز في حياتك أن تكون " ناجحا "



فالنجاح لن يأتيك و انت لم تسعى لنيله لأن حصاد اليوم هو زرع الأمس



فمن الجميل أن يكون النجاح مصحوبا بأخلاق و رُقي و وعي و طيبة و حياء ...



و ما أجمله إن كان مبنيا على أسس متينة و ركائز دينية سليمة و التي تعد سببا رئيسيا في تحقيقه



و النجاح الحقيقي أن نكون قد وُفقنا في تحصيله بما يوافق تعاليم ديننا الحنيف



فمن زرع حصد و من سار على الدرب وصل ... ​