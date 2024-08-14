قمة النجاح

ام أمينة

ام أمينة

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أحباب اللمة
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أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

قمة النجاح

أعضم إنجاز في حياتك أن تكون " ناجحا "

فالنجاح لن يأتيك و انت لم تسعى لنيله لأن حصاد اليوم هو زرع الأمس

فمن الجميل أن يكون النجاح مصحوبا بأخلاق و رُقي و وعي و طيبة و حياء ...

و ما أجمله إن كان مبنيا على أسس متينة و ركائز دينية سليمة و التي تعد سببا رئيسيا في تحقيقه

و النجاح الحقيقي أن نكون قد وُفقنا في تحصيله بما يوافق تعاليم ديننا الحنيف

فمن زرع حصد و من سار على الدرب وصل ...
 
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