نصائح للزوج

نصائح للزوجلاسعاد زوجته، ولأجل حياة زوجية مستقرة سعيدة-----------------------------------1. لا تُهنْ زوجتك ، فإن أي إهانة توجهها إليها ، تظل راسخة في قلبها وعقلها .وأخطر الإهانات التي لا تستطيع زوجتك أن تغفرها لك بقلبها ، حتى ولو غفرتها لكبلسانها ، هي أن تنفعلفتضربها ، أو تشتمها أو تلعن أباها أو أمها ، أو تتهمها فيعرضها .-----------------------------------2. أحسِنْ معاملتك لزوجتك تُحسنْ إليك ، أشعرها أنك تفضلها على نفسك ،وأنك حريص على إسعادها ، ومحافظ على صحتها ، ومضحٍّى من أجلها ، إن مرضتْ مثلاً ،بما أنت عليه قادر .-----------------------------------3. تذكر أن زوجتك تحب أن تجلس لتتحدث معها وإليها في كل مايخطر ببالك من شؤون.ولا تعد إلى بيتك مقطب الوجه عابس المحيا ، صامتا أخرسا ، فإنذلك يثير فيها القلق والشكوك .-----------------------------------4. كن لزوجتك كما تحب أن تكونَ هي لك في كل ميادين الحياة ، فإنها تحب منك كما تحب منها ❤