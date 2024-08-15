نصائح للزوج

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
◀️نصائح للزوج
لاسعاد زوجته

، ولأجل حياة زوجية مستقرة سعيدة 💑
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1. لا تُهنْ زوجتك ، فإن أي إهانة توجهها إليها ، تظل راسخة في قلبها وعقلها .
وأخطر الإهانات التي لا تستطيع زوجتك أن تغفرها لك بقلبها ، حتى ولو غفرتها لك
بلسانها ، هي أن تنفعل
فتضربها ، أو تشتمها أو تلعن أباها أو أمها ، أو تتهمها في
عرضها .
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2. أحسِنْ معاملتك لزوجتك تُحسنْ إليك ، أشعرها أنك تفضلها على نفسك ،
وأنك حريص على إسعادها ، ومحافظ على صحتها ، ومضحٍّى من أجلها ، إن مرضتْ مثلاً ،
بما أنت عليه قادر .
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3. تذكر أن زوجتك تحب أن تجلس لتتحدث معها وإليها في كل ما
يخطر ببالك من شؤون.

ولا تعد إلى بيتك مقطب الوجه عابس المحيا ، صامتا أخرسا ، فإن
ذلك يثير فيها القلق والشكوك .
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4. كن لزوجتك كما تحب أن تكونَ هي لك في كل ميادين الحياة ، فإنها تحب منك كما تحب منها ❤
 
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