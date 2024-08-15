#ماهي_الغفلة..■الغفلة هو شاب يمارس العادة السرية فترتفع دقات القلب ويموت على حاله والمؤسف انه في كل مرة كان يقول هذه المرة وسوف اتوب وكان الله يراقبه.■الغفلة حبيبين يختليان بشقة فيضرب زلزال يهدم المبنى فاخرجوا منها عرات موتى.■الغفلة هو شخص كان يشرب المخدرات فتبعثرت وتسللت الى و جهه فازرق وجهه وضاق نفسة ومات بعد نقله الى المستشفى.■الغفلة فتاة تبرجت لتصنع الفتنة بحذاءها العالي فإلتوى رجلها وسقطت في الطريق السريع اصطدمت بها شاحنة فمزقتها تمزيقا.■الغفلة مجموعة من الشباب السكرانين يسمعون الغناء يقودهم سكران واذا به اصطدم بحافة الطريق فاشتعلت النار وماتو محروقين الله اكبر، سكارى محروقين على مزمار الشيطان.■الغفلة فتاة ترقص فتسقط فجأة على حافة الطاولة فتموت.■الغفلة هو ان تضع رأسك لتنام بدون صلاة بدون ذكر فتجد نفسك في القبر تحاسب.الموت واحد والغفلة تتغير وكل هذا من ملك الموت بامر الله.■اللـــهـــم قـــنــــا مــــوت الـــغــفــــلـــة#صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.