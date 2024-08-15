إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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#ماهي_الغفلة.. .
■الغفلة هو شاب يمارس العادة السرية فترتفع دقات القلب ويموت على حاله والمؤسف انه في كل مرة كان يقول هذه المرة وسوف اتوب وكان الله يراقبه.
■الغفلة حبيبين يختليان بشقة فيضرب زلزال يهدم المبنى فاخرجوا منها عرات موتى.
■الغفلة هو شخص كان يشرب المخدرات فتبعثرت وتسللت الى و جهه فازرق وجهه وضاق نفسة ومات بعد نقله الى المستشفى.
■الغفلة فتاة تبرجت لتصنع الفتنة بحذاءها العالي فإلتوى رجلها وسقطت في الطريق السريع اصطدمت بها شاحنة فمزقتها تمزيقا.
■الغفلة مجموعة من الشباب السكرانين يسمعون الغناء يقودهم سكران واذا به اصطدم بحافة الطريق فاشتعلت النار وماتو محروقين الله اكبر، سكارى محروقين على مزمار الشيطان.
■الغفلة فتاة ترقص فتسقط فجأة على حافة الطاولة فتموت.
■الغفلة هو ان تضع رأسك لتنام بدون صلاة بدون ذكر فتجد نفسك في القبر تحاسب.
الموت واحد والغفلة تتغير وكل هذا من ملك الموت بامر الله.
■اللـــهـــم قـــنــــا مــــوت الـــغــفــــلـــة
#صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.
■الغفلة هو شاب يمارس العادة السرية فترتفع دقات القلب ويموت على حاله والمؤسف انه في كل مرة كان يقول هذه المرة وسوف اتوب وكان الله يراقبه.
■الغفلة حبيبين يختليان بشقة فيضرب زلزال يهدم المبنى فاخرجوا منها عرات موتى.
■الغفلة هو شخص كان يشرب المخدرات فتبعثرت وتسللت الى و جهه فازرق وجهه وضاق نفسة ومات بعد نقله الى المستشفى.
■الغفلة فتاة تبرجت لتصنع الفتنة بحذاءها العالي فإلتوى رجلها وسقطت في الطريق السريع اصطدمت بها شاحنة فمزقتها تمزيقا.
■الغفلة مجموعة من الشباب السكرانين يسمعون الغناء يقودهم سكران واذا به اصطدم بحافة الطريق فاشتعلت النار وماتو محروقين الله اكبر، سكارى محروقين على مزمار الشيطان.
■الغفلة فتاة ترقص فتسقط فجأة على حافة الطاولة فتموت.
■الغفلة هو ان تضع رأسك لتنام بدون صلاة بدون ذكر فتجد نفسك في القبر تحاسب.
الموت واحد والغفلة تتغير وكل هذا من ملك الموت بامر الله.
■اللـــهـــم قـــنــــا مــــوت الـــغــفــــلـــة
#صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.