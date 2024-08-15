الغفلة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
27,186
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
#ماهي_الغفلة.. ⁉️.

■الغفلة هو شاب يمارس العادة السرية فترتفع دقات القلب ويموت على حاله والمؤسف انه في كل مرة كان يقول هذه المرة وسوف اتوب وكان الله يراقبه. 🔥

■الغفلة حبيبين يختليان بشقة فيضرب زلزال يهدم المبنى فاخرجوا منها عرات موتى. 🔥

■الغفلة هو شخص كان يشرب المخدرات فتبعثرت وتسللت الى و جهه فازرق وجهه وضاق نفسة ومات بعد نقله الى المستشفى. 🔥

■الغفلة فتاة تبرجت لتصنع الفتنة بحذاءها العالي فإلتوى رجلها وسقطت في الطريق السريع اصطدمت بها شاحنة فمزقتها تمزيقا. 🔥

■الغفلة مجموعة من الشباب السكرانين يسمعون الغناء يقودهم سكران واذا به اصطدم بحافة الطريق فاشتعلت النار وماتو محروقين الله اكبر، سكارى محروقين على مزمار الشيطان. 🔥

■الغفلة فتاة ترقص فتسقط فجأة على حافة الطاولة فتموت. 🔥

■الغفلة هو ان تضع رأسك لتنام بدون صلاة بدون ذكر فتجد نفسك في القبر تحاسب. 🔥

الموت واحد والغفلة تتغير وكل هذا من ملك الموت بامر الله. 🔥

■اللـــهـــم قـــنــــا مــــوت الـــغــفــــلـــة
#صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. 🍂
 
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