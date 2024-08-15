ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم
أهمية اللعب بالنسبة للأطفال
يعد اللعب النشاط الأساسي للأطفال
منذ نعومة أظافرهم
حيث يُمارس اللعب من أجل الشعور بالمتعة و التسلية و الترفيه و ملئ أوقات الفراغ
و يعتبر اللعب مدخل أساسي لنمو الأطفال على مختلف الأصعدة
الذهنية و المعرفية و البدنية و اللغوية و التعليمية و الإجتماعية و التربوية و النفسية
و هذا يعود تبعا لهدف اللعبة و نوعها و محتواها
أهمية اللعب بالنسبة للأطفال
يعد اللعب النشاط الأساسي للأطفال
منذ نعومة أظافرهم
حيث يُمارس اللعب من أجل الشعور بالمتعة و التسلية و الترفيه و ملئ أوقات الفراغ
و يعتبر اللعب مدخل أساسي لنمو الأطفال على مختلف الأصعدة
الذهنية و المعرفية و البدنية و اللغوية و التعليمية و الإجتماعية و التربوية و النفسية
و هذا يعود تبعا لهدف اللعبة و نوعها و محتواها