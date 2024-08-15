السلام عليكم

أهمية اللعب بالنسبة للأطفال



يعد اللعب النشاط الأساسي للأطفال

منذ نعومة أظافرهم



حيث يُمارس اللعب من أجل الشعور بالمتعة و التسلية و الترفيه و ملئ أوقات الفراغ



و يعتبر اللعب مدخل أساسي لنمو الأطفال على مختلف الأصعدة

الذهنية و المعرفية و البدنية و اللغوية و التعليمية و الإجتماعية و التربوية و النفسية



و هذا يعود تبعا لهدف اللعبة و نوعها و محتواها ​