أهمية اللعب بالنسبة للأطفال

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
7,394
نقاط التفاعل
11,354
النقاط
356
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
أهمية اللعب بالنسبة للأطفال

يعد اللعب النشاط الأساسي للأطفال
منذ نعومة أظافرهم

حيث يُمارس اللعب من أجل الشعور بالمتعة و التسلية و الترفيه و ملئ أوقات الفراغ

و يعتبر اللعب مدخل أساسي لنمو الأطفال على مختلف الأصعدة
الذهنية و المعرفية و البدنية و اللغوية و التعليمية و الإجتماعية و التربوية و النفسية

و هذا يعود تبعا لهدف اللعبة و نوعها و محتواها
 
بورك فيك على الطرح القيم إن شاء الله يستفيد منها كل ام و اب
 
ان شاء الله ربنا ما يحرم كل زوجين من نعمة الذرية ..
موضوع جميل

شكرا
جزيلًا .🍀
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

منار السبيل
لأجهزة الذكية و تأثيرها على الأطفال
المشاركات
0
المشاهدات
581
منار السبيل
منار السبيل
و
  • مغلق
موسوعــــة الطفــــل وكــــل ما يتعلــــق بتغذيتـــــه
المشاركات
0
المشاهدات
680
وردة الروح
و
S
  • مغلق
الطفولة المتأخرة
المشاركات
4
المشاهدات
787
sql
S
و
  • مغلق
كل ماتحتاجه الأم في تربية طفلها صحياً ونفسياً من الولادة الى سن العاشره
المشاركات
10
المشاهدات
1K
دوغساف العاصمية
د
و
الأبنـــــاء والصيـــــف.. نقتــــل الوقــــت أم يقتلنـــــا؟!
المشاركات
6
المشاهدات
582
وردة الروح
و
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top