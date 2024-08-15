نصائح للازواج

نصايح سهلة للأزواج ..احترم رغبتها انك تتفرج معاها ع المسلسل التركيواحترم ارادتها انك ماتروحش القهوة وتقاطع صحابكواحترم أحلامها وماتفتحش النور وهي نايمة والبس شراب فردة وفردة عاديواحترم وسوستها انك بتتسرمح ورد على تليفونها وانت في عز الميتنجواحترم طلباتها اللى محتاجاها من السوبر ماركتواحترم توقعاتها وتجيب اللى ما طلبتوش من السوبر ماركت لانك لو مهتم كنت عرفتوتحترم رؤيتها كمخرجة في تحليلها لحوارها مع صاحبتهاوتحترم سؤالها ناكل ايه النهارده وماتجاوبش (اي حاجة)وتحترم عمقها انها عملت مكرونة وبانيه برغم انك طلبت فاصوليا باللحمة‏من الأزواج من جفت مشاعره في البيتفلا تسمع منه زوجته إلا الأوامر العسكريةاطبخي اكنسي احضري الماء احضري الشايوسلسلة لا تنتهي ، وإذا ناداها فبألفاظ جافة :ياحرمة، يامرة، ياهي، يابنت.أحبتي في الله اتقوا الله*نـادهـا بـأحـب الأسـمـاء :*ياحبيبتي ، يا عزيزتي احتضنها وقبلها ونحوهاوتعلم من رسولك المصطفى وكيف كان يعامل زوجاتهفـرسولنا ﷺ قـدوتـنا هو خير من يقتدى بهو الكلمة الحالية تـكـسـر العود اليابسالدعاء الى الله بكثره هو الحل فـأكثروها(والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجناوذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إمامًا)واحترم نفسك واعمل فولوزد من إهتمامك بزوجتك في هذا الزمن الذي إنتشرت فيه الفتن فلقد إنتشر الطلاق والخيانات والبيوت الخربه التي لا روح فيها ولا حياة وأصبحت مصدر للحزن والهمفالنساء تبقى نساء مهما كانت ملتزمة أو لا تتحدث وتطلب منك الاهتمام فهي تحتاجه بشدهولو سألت النساء سيقولون لك تكفينا كلمة حب واحدهضحكه طيبه أو معاملة حسنهفيا أيها الرجال أحتسبوا هذة الكلمة لله فكل كلمة وفعل تفعله لزوجتك فهو فيه صدقة وأجر لك عظيمفكونوا رفقاء بالنساءوأحتسب في ذلك أنك تعف أخت مسلمة عن الوقوع في المحرمات و تبني بيتا سعيدا يخرج أطفال أسوياء نفسيا لكي ينفعوا دينهم ولا يعانوا من أمراض نفسيهفالحفاظ على البيوت الآن أصبح من أهم الأولويات للحفاظ على دينك ودين زوجتك وأبناءك والمجتمع