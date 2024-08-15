نصائح للازواج

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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نصايح سهلة للأزواج ..
احترم رغبتها انك تتفرج معاها ع المسلسل التركي
واحترم ارادتها انك ماتروحش القهوة وتقاطع صحابك
واحترم أحلامها وماتفتحش النور وهي نايمة والبس شراب فردة وفردة عادي
واحترم وسوستها انك بتتسرمح ورد على تليفونها وانت في عز الميتنج
واحترم طلباتها اللى محتاجاها من السوبر ماركت
واحترم توقعاتها وتجيب اللى ما طلبتوش من السوبر ماركت لانك لو مهتم كنت عرفت
وتحترم رؤيتها كمخرجة في تحليلها لحوارها مع صاحبتها
وتحترم سؤالها ناكل ايه النهارده وماتجاوبش (اي حاجة)
وتحترم عمقها انها عملت مكرونة وبانيه برغم انك طلبت فاصوليا باللحمة
من الأزواج من جفت مشاعره في البيت
فلا تسمع منه زوجته إلا الأوامر العسكرية
اطبخي اكنسي احضري الماء احضري الشاي
وسلسلة لا تنتهي ، وإذا ناداها فبألفاظ جافة :
ياحرمة، يامرة، ياهي، يابنت.
أحبتي في الله اتقوا الله
*نـادهـا بـأحـب الأسـمـاء :*
ياحبيبتي ، يا عزيزتي احتضنها وقبلها ونحوها
وتعلم من رسولك المصطفى وكيف كان يعامل زوجاته
فـرسولنا ﷺ قـدوتـنا هو خير من يقتدى به
و الكلمة الحالية تـكـسـر العود اليابس
الدعاء الى الله بكثره هو الحل فـأكثروه
ا(والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا
وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إمامًا)
واحترم نفسك واعمل فولو
زد من إهتمامك بزوجتك في هذا الزمن الذي إنتشرت فيه الفتن فلقد إنتشر الطلاق والخيانات والبيوت الخربه التي لا روح فيها ولا حياة وأصبحت مصدر للحزن والهم
فالنساء تبقى نساء مهما كانت ملتزمة أو لا تتحدث وتطلب منك الاهتمام فهي تحتاجه بشده
ولو سألت النساء سيقولون لك تكفينا كلمة حب واحده
ضحكه طيبه أو معاملة حسنه
فيا أيها الرجال أحتسبوا هذة الكلمة لله فكل كلمة وفعل تفعله لزوجتك فهو فيه صدقة وأجر لك عظيم
فكونوا رفقاء بالنساء
وأحتسب في ذلك أنك تعف أخت مسلمة عن الوقوع في المحرمات و تبني بيتا سعيدا يخرج أطفال أسوياء نفسيا لكي ينفعوا دينهم ولا يعانوا من أمراض نفسيه
فالحفاظ على البيوت الآن أصبح من أهم الأولويات للحفاظ على دينك ودين زوجتك وأبناءك والمجتمع
احترم رغبتها انك تتفرج معاها ع المسلسل التركي
واحترم ارادتها انك ماتروحش القهوة وتقاطع صحابك
واحترم أحلامها وماتفتحش النور وهي نايمة والبس شراب فردة وفردة عادي
واحترم وسوستها انك بتتسرمح ورد على تليفونها وانت في عز الميتنج
واحترم طلباتها اللى محتاجاها من السوبر ماركت
واحترم توقعاتها وتجيب اللى ما طلبتوش من السوبر ماركت لانك لو مهتم كنت عرفت
وتحترم رؤيتها كمخرجة في تحليلها لحوارها مع صاحبتها
وتحترم سؤالها ناكل ايه النهارده وماتجاوبش (اي حاجة)
وتحترم عمقها انها عملت مكرونة وبانيه برغم انك طلبت فاصوليا باللحمة
من الأزواج من جفت مشاعره في البيت
فلا تسمع منه زوجته إلا الأوامر العسكرية
اطبخي اكنسي احضري الماء احضري الشاي
وسلسلة لا تنتهي ، وإذا ناداها فبألفاظ جافة :
ياحرمة، يامرة، ياهي، يابنت.
أحبتي في الله اتقوا الله
*نـادهـا بـأحـب الأسـمـاء :*
ياحبيبتي ، يا عزيزتي احتضنها وقبلها ونحوها
وتعلم من رسولك المصطفى وكيف كان يعامل زوجاته
فـرسولنا ﷺ قـدوتـنا هو خير من يقتدى به
و الكلمة الحالية تـكـسـر العود اليابس
الدعاء الى الله بكثره هو الحل فـأكثروه
ا(والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا
وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إمامًا)
واحترم نفسك واعمل فولو
زد من إهتمامك بزوجتك في هذا الزمن الذي إنتشرت فيه الفتن فلقد إنتشر الطلاق والخيانات والبيوت الخربه التي لا روح فيها ولا حياة وأصبحت مصدر للحزن والهم
فالنساء تبقى نساء مهما كانت ملتزمة أو لا تتحدث وتطلب منك الاهتمام فهي تحتاجه بشده
ولو سألت النساء سيقولون لك تكفينا كلمة حب واحده
ضحكه طيبه أو معاملة حسنه
فيا أيها الرجال أحتسبوا هذة الكلمة لله فكل كلمة وفعل تفعله لزوجتك فهو فيه صدقة وأجر لك عظيم
فكونوا رفقاء بالنساء
وأحتسب في ذلك أنك تعف أخت مسلمة عن الوقوع في المحرمات و تبني بيتا سعيدا يخرج أطفال أسوياء نفسيا لكي ينفعوا دينهم ولا يعانوا من أمراض نفسيه
فالحفاظ على البيوت الآن أصبح من أهم الأولويات للحفاظ على دينك ودين زوجتك وأبناءك والمجتمع