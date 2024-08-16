لا حسد إلا في إثنين

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
7,404
نقاط التفاعل
11,366
النقاط
356
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ

الحسد وَهُوَ تمني زوالُ النعمة عن صاحبها سواءٌ كَانَتْ نعمة دينٍ أَوْ دنيا

قَالَ الله تَعَالَى :
{ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ } [ النساء : 54 ]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
{لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ} [صحيح البخاري]

إن الحسد مرض مزمن يعيث في الجسم فسادا

وقد قيل:
لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم و عدو في جلباب صديق

وقد قالوا:
لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي و بك قبل أن نرحم الآخرين لأننا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومنا و نسقي الغم دماءنا و نوزع نوم جفوننا على الآخرين

إن الحاسد يشعل فرناً ساخناً ثم يقتحم فيه
التنغيص والكدر والهم الحاضر أمراض يولدها الحسد لتقضي على الراحة و الحياة الطيبة الجميلة بلية الحاسد أنه خاصم القضاء و اتهم الباري في العدل و أساء الأدب مع الشرع وخالف صاحب المنهج
يا للحسد من مرض لا يؤجر عليه صاحبه و من بلاء لا يثاب عليه المبتلى به و سوف يبقى هذا الحاسد في حرقة دائمة حتى يموت أو تذهب نعم الناس عنهم
كل يصالح إلا الحاسد فالصلح معه أن تتخلى عن نعم الله وتتنازل عن مواهبك و تلغي خصائصك ومناقبك فإن فعلت ذلك فلعله يرضى على مضض نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد فإنه يصبح كالثعبان الأسود السام لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم بريء

فأنهاكم أنهاكم عن الحسد واستعيذوا بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

حيروني
هل هناك أحاديث صحيحة لم تصل إلينا أم لم يتكفل الله بحفظ كامل السنة النبوية ؟؟
المشاركات
8
المشاهدات
608
أم أُنٌَيسة
أم أُنٌَيسة
أستاذ الفلسفة
الخاسرون في رمضان
المشاركات
2
المشاهدات
193
أستاذ الفلسفة
أستاذ الفلسفة
إلياس
فضائل القرآن وفضل تلاوته
المشاركات
0
المشاهدات
299
إلياس
إلياس
الامين محمد
رقية صغيرة لكنها ببركة عظيمة
المشاركات
1
المشاهدات
404
إلياس
إلياس
الطيب الجزائري84
مجالس الذكر
المشاركات
4
المشاهدات
446
الطيب الجزائري84
الطيب الجزائري84
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top