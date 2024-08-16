نصائح الزوج اتجاه زوجته

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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نصائح وواجبات للزوج اتجاه زوجته
١- اياك أن تظلم زوجتك بكلمة
٢ - علمها ماتحتاج اليه في دينها ودنياها
٣ - يجب الانفاق عليها بقدر ماتستطيع
٤ - ان تكون طلق الوجه معها
٥ - اختار الكلمة الحلوة لمناداتها
٦ - اشكرها على ماتؤديه من خدمات المنزل
٧ - أحسن الظن بها ولاتتبع عثراتها
٨ - حافظ على حيائها وتجمل به
٩ - لاتكشف سرها لأحد
١٠ - لاترفع صوتك عليها امام الأولاد والآخرين
١١ - اسمح لها بزيارة الأرحام
١٢ - خصص بعض الوقت للخروج معها
١٣ - اتصل بها على فترات وقت العمل
١٤ - العتاب برفق وهدوء
١٥ - كن غيورا ولا تشتط بالغيرة
١٦ - لاتضربها الا لضرورة قصوى وليكن ضرب غير مؤذي
١٧ - أكرمها ولاتهينها وارفق بها واشفق على غضبها
١٨ - اصبر على طيشها واحلم على غضبها
١٩ - ساعدها على بر والديها
٢٠ - استشرها في بعض الأمور
٢١ - اظهر حسناتها واستر عيوبها
٢٢ - احتمل تغيير شأنها في الحيض والنفاس والحمل
١- اياك أن تظلم زوجتك بكلمة
٢ - علمها ماتحتاج اليه في دينها ودنياها
٣ - يجب الانفاق عليها بقدر ماتستطيع
٤ - ان تكون طلق الوجه معها
٥ - اختار الكلمة الحلوة لمناداتها
٦ - اشكرها على ماتؤديه من خدمات المنزل
٧ - أحسن الظن بها ولاتتبع عثراتها
٨ - حافظ على حيائها وتجمل به
٩ - لاتكشف سرها لأحد
١٠ - لاترفع صوتك عليها امام الأولاد والآخرين
١١ - اسمح لها بزيارة الأرحام
١٢ - خصص بعض الوقت للخروج معها
١٣ - اتصل بها على فترات وقت العمل
١٤ - العتاب برفق وهدوء
١٥ - كن غيورا ولا تشتط بالغيرة
١٦ - لاتضربها الا لضرورة قصوى وليكن ضرب غير مؤذي
١٧ - أكرمها ولاتهينها وارفق بها واشفق على غضبها
١٨ - اصبر على طيشها واحلم على غضبها
١٩ - ساعدها على بر والديها
٢٠ - استشرها في بعض الأمور
٢١ - اظهر حسناتها واستر عيوبها
٢٢ - احتمل تغيير شأنها في الحيض والنفاس والحمل