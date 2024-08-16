نصائح الزوج اتجاه زوجته

نصائح وواجبات للزوج اتجاه زوجته١- اياك أن تظلم زوجتك بكلمة٢ - علمها ماتحتاج اليه في دينها ودنياها٣ - يجب الانفاق عليها بقدر ماتستطيع٤ - ان تكون طلق الوجه معها٥ - اختار الكلمة الحلوة لمناداتها٦ - اشكرها على ماتؤديه من خدمات المنزل٧ - أحسن الظن بها ولاتتبع عثراتها٨ - حافظ على حيائها وتجمل به٩ - لاتكشف سرها لأحد١٠ - لاترفع صوتك عليها امام الأولاد والآخرين١١ - اسمح لها بزيارة الأرحام١٢ - خصص بعض الوقت للخروج معها١٣ - اتصل بها على فترات وقت العمل١٤ - العتاب برفق وهدوء١٥ - كن غيورا ولا تشتط بالغيرة١٦ - لاتضربها الا لضرورة قصوى وليكن ضرب غير مؤذي١٧ - أكرمها ولاتهينها وارفق بها واشفق على غضبها١٨ - اصبر على طيشها واحلم على غضبها١٩ - ساعدها على بر والديها٢٠ - استشرها في بعض الأمور٢١ - اظهر حسناتها واستر عيوبها٢٢ - احتمل تغيير شأنها في الحيض والنفاس والحمل