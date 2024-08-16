أنواع المدراء

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إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
23,906
نقاط التفاعل
27,209
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
المدير الفاشل:
هو المدير الذي ينجح في تحويل موظف يساعد في تطوير المؤسسة لموظف همه لقمة العيش

المدير الفاسد :
هو المدير الذي يهمش موظفين لأسباب شخصية رغم كفائتهم وولائهم للمهنة، ويكافئ موظفين فاسدين لمجرد أن لهم ولاء له.

المدير التافه:
هو المدير الذي يراقب الموظفين في أمور تافهة ويحاسب ويعاقب الذي ينتقده ولا يتواصل مع أشخاص هو على خلاف شخصي معهم.

المدير المريض:
هو المدير الذي يضيع وقت العمل في إجتماعات فاشلة الهدف منها أمراض نفسية وعقد نقص.

المدير الجبان:
هو المدير الذي يهدد الموظفين بالعقاب بشكل مستمر

المدير الغبي:
هو المدير الذي يري نفسه أذكي البشر ومتاكد أن بيده مصائر موظفيه فلا يتعامل معهم إلا على حسب حالته النفسية أو المزاجية، وكالعادة يحيط به المنافقون الذين يعملون على إرضاءه بما يحب...
 
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مدير اللمة 4algeria
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صفاء بت قضبى
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