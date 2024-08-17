كيف تقوي شخصيتك و تنمي الثقة بالنفس

أسرع طريقة #لتقوية_الشخصية_والثقةِ_بالنفسعدِّل من نظرتك الشَّخصية لنفسك وقدراتك؛ فمن يرى نفسه ضعيفًا سيبقى كذلك، ومن يرى نفسه عاجزًا عن التَّعلم أو التَّغيير أو أنّه ذو شخصيةٍ ضعيفةٍ مهزوزةٍ في نظر الآخرين سيبقى كما هو؛ فأنت قائد نفسك وجّهْها حيث تريد.اسرد لنفسك نقاط القوّة والإيجابية في شخصيتك وادعمها، ومن جهةٍ أخرى حددّ نقاط الضعف وتَخلّص منها.واجه المخاوفَ وحدك؛ فالخوف سورٌ عالٍ اجتزْه بالمغامرة والشَّجاعة؛ فعليك بالتحدث والتَّعامل مع النَّاس حتى تمتلك الخبرة والجرأة وتتحمل نتيجة أقوالك وأفعالك، وإنْ أخفقت مرَّةً فلا تيأس واستمر في المحاولة.لا تخشَ النَّقد أو الاستهزاء بل اجعله وقودًا محفّزًا لك لامتلاك الشَّخصية القوية البارزة.حاول في بداية اكتساب الشَّخصية القوية ألّا تتصادم مع المجتمع كثيرًا؛ حتى تكتسب المرونة والحكمة والصَّبر تدريجيًّا.حاسب نفسك على زلَّاتها وأخطائها واعترف بخطئك واطلب المسامحة.تعامل مع الآخرين بتواضعٍ وهدوءٍ، وابتسم في وجه من تُعامله حتى وإنْ كان مستفزًّا.