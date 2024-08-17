نصائح للتدريب الطفل على القراءة

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 23,928
- نقاط التفاعل
- 27,236
- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
نصائح لتدريب الطفل على القراءة:
أولا: اقرأ له الكلمات أو الجملة أو الفقرة بصوت مرتفع و بدون أخطاء
احترم المد و الشدة و علامات الوقف....
دعه يقرأ بعدك ولا تقاطعه عند الخطأ ....عندما يخطئ عوده
على التصحيح لنفسه
و إن لم يقدر على التصحيح صحح له و التصحيح ليس بذكر الكلمة كلها بل بطرح أسئلة مثل : أين المد؟ و إذا كان المد ألفا كيف أقرأ الكلمة .. قطع الكلمة.. كم مقطعا في الكلمة.... اااه المقطع الساكن أعد......الخ
أولا: اقرأ له الكلمات أو الجملة أو الفقرة بصوت مرتفع و بدون أخطاء
احترم المد و الشدة و علامات الوقف....
دعه يقرأ بعدك ولا تقاطعه عند الخطأ ....عندما يخطئ عوده
على التصحيح لنفسه
و إن لم يقدر على التصحيح صحح له و التصحيح ليس بذكر الكلمة كلها بل بطرح أسئلة مثل : أين المد؟ و إذا كان المد ألفا كيف أقرأ الكلمة .. قطع الكلمة.. كم مقطعا في الكلمة.... اااه المقطع الساكن أعد......الخ