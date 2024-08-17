نصائح للتدريب الطفل على القراءة

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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♦️نصائح لتدريب الطفل على القراءة:

🟣أولا: اقرأ له الكلمات أو الجملة أو الفقرة بصوت مرتفع و بدون أخطاء⚠️

🟣احترم المد و الشدة و علامات الوقف....

🟣دعه يقرأ بعدك ولا تقاطعه عند الخطأ ....عندما يخطئ عوده
على التصحيح لنفسه

🟣و إن لم يقدر على التصحيح صحح له و التصحيح ليس بذكر الكلمة كلها بل بطرح أسئلة مثل : أين المد؟ و إذا كان المد ألفا كيف أقرأ الكلمة .. قطع الكلمة.. كم مقطعا في الكلمة.... اااه المقطع الساكن أعد......الخ
 
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