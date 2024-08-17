ظاهرة إفشاء أسرار البيت الزوجية

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ظاهرة إفشاء أسرار البيت الزوجية

إفشاء الأسرار الزوجية هو سلوك خاطئ يقوم به أحد الزوجين أو كلاهما و تتسبب في مشاكل كبيرة و دمار العلاقة الزوجية

بعض الأزواج يتحدثون متعمد أو تلقائي عن ما يدور أو الخلافات التي تدور بينهما
سواءا لفرد من عائلتهما او لأصدقائهما أو لأحد المقربين منهما و قد يصل أحد منهما للتحدث عن أمور حميمة تخصهما هما فقط و هذا ناتج لعدة أسباب

مثل عدم إحترام خصوصيات الآخرين و التطفل عليهم و جهل الزوجين بأن إفشاء الأسرار الزوجية من الكبائر لما نهت عنه لشريعة النبوية و السنة النبوية

و من الأسباب ضعف شخصية الزوجين و عدم قدرتهما على إتخاد القرارات و وضع
حدود للعلاقة بينه و بين الناس من أبرزها تدخل أهل الزوجين في امورهما و بأشياء تخصهما كزوجين
 
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يجب وضع حد ما ينبغي قوله وما يجب عدم قوله خارج حدود الأسرة و الحوار و المشاركة يساعد كل طرف على فهم الطرف الآخر كما أن الحوار يدعم علاقة الصداقة بين الزوجين

استخدام الأسلوب الهادئ واختيار الوقت والمكان المناسب بأن إفشاء أسرار الحياة الزوجية وخاصة عندما تكون مشكلة لدى الطفل أو خلافات تحدث داخل الأسرة يؤثر على نفسية الأبناء واهتزاز صورة الأسرة أمام الآخرين وضعف ثقة الأبناء بأنفسهم

إذا تمادي الزوج في فعلته يجب على الزوجة أن تتحدث مع عائلتها وتتجه لحكم من عائلته وتتحدث معهم عن إفشاء الزوج لأسرارهم الخاصة أمام الأخرين حتى يوجهونه بضرورة تجنب ذلك و نفس الشيئ بالنسبة للزوجة
 
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