ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ظاهرة إفشاء أسرار البيت الزوجية
إفشاء الأسرار الزوجية هو سلوك خاطئ يقوم به أحد الزوجين أو كلاهما و تتسبب في مشاكل كبيرة و دمار العلاقة الزوجية
بعض الأزواج يتحدثون متعمد أو تلقائي عن ما يدور أو الخلافات التي تدور بينهما
سواءا لفرد من عائلتهما او لأصدقائهما أو لأحد المقربين منهما و قد يصل أحد منهما للتحدث عن أمور حميمة تخصهما هما فقط و هذا ناتج لعدة أسباب
مثل عدم إحترام خصوصيات الآخرين و التطفل عليهم و جهل الزوجين بأن إفشاء الأسرار الزوجية من الكبائر لما نهت عنه لشريعة النبوية و السنة النبوية
و من الأسباب ضعف شخصية الزوجين و عدم قدرتهما على إتخاد القرارات و وضع
حدود للعلاقة بينه و بين الناس من أبرزها تدخل أهل الزوجين في امورهما و بأشياء تخصهما كزوجين
ظاهرة إفشاء أسرار البيت الزوجية
إفشاء الأسرار الزوجية هو سلوك خاطئ يقوم به أحد الزوجين أو كلاهما و تتسبب في مشاكل كبيرة و دمار العلاقة الزوجية
بعض الأزواج يتحدثون متعمد أو تلقائي عن ما يدور أو الخلافات التي تدور بينهما
سواءا لفرد من عائلتهما او لأصدقائهما أو لأحد المقربين منهما و قد يصل أحد منهما للتحدث عن أمور حميمة تخصهما هما فقط و هذا ناتج لعدة أسباب
مثل عدم إحترام خصوصيات الآخرين و التطفل عليهم و جهل الزوجين بأن إفشاء الأسرار الزوجية من الكبائر لما نهت عنه لشريعة النبوية و السنة النبوية
و من الأسباب ضعف شخصية الزوجين و عدم قدرتهما على إتخاد القرارات و وضع
حدود للعلاقة بينه و بين الناس من أبرزها تدخل أهل الزوجين في امورهما و بأشياء تخصهما كزوجين
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