السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



ظاهرة إفشاء أسرار البيت الزوجية



إفشاء الأسرار الزوجية هو سلوك خاطئ يقوم به أحد الزوجين أو كلاهما و تتسبب في مشاكل كبيرة و دمار العلاقة الزوجية



بعض الأزواج يتحدثون متعمد أو تلقائي عن ما يدور أو الخلافات التي تدور بينهما

سواءا لفرد من عائلتهما او لأصدقائهما أو لأحد المقربين منهما و قد يصل أحد منهما للتحدث عن أمور حميمة تخصهما هما فقط و هذا ناتج لعدة أسباب



مثل عدم إحترام خصوصيات الآخرين و التطفل عليهم و جهل الزوجين بأن إفشاء الأسرار الزوجية من الكبائر لما نهت عنه لشريعة النبوية و السنة النبوية



و من الأسباب ضعف شخصية الزوجين و عدم قدرتهما على إتخاد القرارات و وضع

حدود للعلاقة بينه و بين الناس من أبرزها تدخل أهل الزوجين في امورهما و بأشياء تخصهما كزوجين