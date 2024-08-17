فوائد عسل الحمضيات

إلياس

إلياس

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🍊 عسل الحمضيات 🍯
🍊 الذي يُنتج من رحيق أزهار ثمار البرتقال وهو خفيف الكثافة وذا لون أصفر فاتح مائل إلى اللون الذهبيّ، طعمه لذيذ و خفيف، يحتوي على معادن أساسيّة كالكاليسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور .🍯

🍊فوائد عسل الحمضيات و خاصةً مفيد جدا للأطفال 🐝

🍊 يُســـــــــاعد عـــــــلى علاج مرض فقـــــــر الدم 🍯
🍊يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع 🍯
🍊 يُنشّط عمل الكلى والمثانة 🍯
🍊 يُعزّز عمل الجهاز المناعيّ، ويزيد من قدرته 🍯
🍊 يعــــــــــــــالج نزلات البــــــــــــــــرد 🍯
🍊 يُنشط عمل الدماغ ويحســـــن القدرات العقلية فيقوي الذاكرة ويحسن مــــــــدى الإستيــــــــعاب🍯
🍊 له فعاليّة في تهدئة الأعصاب، ومنح الجسم شعوراً بالاسترخاء🍯
 
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