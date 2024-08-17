إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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عسل الحمضيات
الذي يُنتج من رحيق أزهار ثمار البرتقال وهو خفيف الكثافة وذا لون أصفر فاتح مائل إلى اللون الذهبيّ، طعمه لذيذ و خفيف، يحتوي على معادن أساسيّة كالكاليسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور .
فوائد عسل الحمضيات و خاصةً مفيد جدا للأطفال
يُســـــــــاعد عـــــــلى علاج مرض فقـــــــر الدم
يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع
يُنشّط عمل الكلى والمثانة
يُعزّز عمل الجهاز المناعيّ، ويزيد من قدرته
يعــــــــــــــالج نزلات البــــــــــــــــرد
يُنشط عمل الدماغ ويحســـــن القدرات العقلية فيقوي الذاكرة ويحسن مــــــــدى الإستيــــــــعاب
له فعاليّة في تهدئة الأعصاب، ومنح الجسم شعوراً بالاسترخاء
الذي يُنتج من رحيق أزهار ثمار البرتقال وهو خفيف الكثافة وذا لون أصفر فاتح مائل إلى اللون الذهبيّ، طعمه لذيذ و خفيف، يحتوي على معادن أساسيّة كالكاليسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور .
فوائد عسل الحمضيات و خاصةً مفيد جدا للأطفال
يُســـــــــاعد عـــــــلى علاج مرض فقـــــــر الدم
يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع
يُنشّط عمل الكلى والمثانة
يُعزّز عمل الجهاز المناعيّ، ويزيد من قدرته
يعــــــــــــــالج نزلات البــــــــــــــــرد
يُنشط عمل الدماغ ويحســـــن القدرات العقلية فيقوي الذاكرة ويحسن مــــــــدى الإستيــــــــعاب
له فعاليّة في تهدئة الأعصاب، ومنح الجسم شعوراً بالاسترخاء