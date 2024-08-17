عسل الحمضياتالذي يُنتج من رحيق أزهار ثمار البرتقال وهو خفيف الكثافة وذا لون أصفر فاتح مائل إلى اللون الذهبيّ، طعمه لذيذ و خفيف، يحتوي على معادن أساسيّة كالكاليسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور .فوائد عسل الحمضيات و خاصةً مفيد جدا للأطفاليُســـــــــاعد عـــــــلى علاج مرض فقـــــــر الدميُساعد على خفض ضغط الدم المرتفعيُنشّط عمل الكلى والمثانةيُعزّز عمل الجهاز المناعيّ، ويزيد من قدرتهيعــــــــــــــالج نزلات البــــــــــــــــرديُنشط عمل الدماغ ويحســـــن القدرات العقلية فيقوي الذاكرة ويحسن مــــــــدى الإستيــــــــعابله فعاليّة في تهدئة الأعصاب، ومنح الجسم شعوراً بالاسترخاء