من هدي النبي ﷺ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,043
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,637
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
من هدي النبي ﷺ أنه كان لا يرد سائلًا:
.
عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ قال:
جاءت امرأة بِبُردَة،
قال: أتدرون ما البُردة؟
فقيل له: نعم، هي الشّملة منسوج في حاشيتها،
قالت: يا رسول الله إني نسجتُ هذه بيدي أَكْسُوكَهَا،
فأخذها النبي ﷺ محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إِزارهُ،
فقال رَجُلٌ من القوم: يا رسول الله، اكْسُنِيهَا.
فقال: «نعم».
فجلس النبي ﷺ في المجلس، ثم رَجع، فطوَاها ثم أرسل بها إليه،
فقال له القوم: ما أَحسنت، سألتها إِياه، لقد عَلِمت أَنه لا يرّد سائلًا،
فقال الرَّجل: والله ما سألته إلا لتكون كَفني يوم أموت،
قال سهل: فكانت كَفَنُه. رواه البخاري
.
مع حاجته لها ــ عليه الصلاة والسلام ــ إلا أنه لم يتردد في دفعها إليه!
صدق الله (‌وَإِنَّكَ ‌لَعَلى ‌خُلُقٍ ‌عَظِيمٍ)[القلم: 4].
.
وقال ﷺ: "إِنّما أَنا رَحمة مُهداة"
.
اللهم صلّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
صل الله عليه وسلم
بورك فيك على الطرح القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك
 
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نذير1
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