من هدي النبي ﷺ أنه كان لا يرد سائلًا:

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عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ قال:

جاءت امرأة بِبُردَة،

قال: أتدرون ما البُردة؟

فقيل له: نعم، هي الشّملة منسوج في حاشيتها،

قالت: يا رسول الله إني نسجتُ هذه بيدي أَكْسُوكَهَا،

فأخذها النبي ﷺ محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إِزارهُ،

فقال رَجُلٌ من القوم: يا رسول الله، اكْسُنِيهَا.

فقال: «نعم».

فجلس النبي ﷺ في المجلس، ثم رَجع، فطوَاها ثم أرسل بها إليه،

فقال له القوم: ما أَحسنت، سألتها إِياه، لقد عَلِمت أَنه لا يرّد سائلًا،

فقال الرَّجل: والله ما سألته إلا لتكون كَفني يوم أموت،

قال سهل: فكانت كَفَنُه. رواه البخاري

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مع حاجته لها ــ عليه الصلاة والسلام ــ إلا أنه لم يتردد في دفعها إليه!

صدق الله (‌وَإِنَّكَ ‌لَعَلى ‌خُلُقٍ ‌عَظِيمٍ)[القلم: 4].

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وقال ﷺ: "إِنّما أَنا رَحمة مُهداة"

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اللهم صلّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.