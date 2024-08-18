نصائح لتلاميذ الرابعة متوسط

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
23,943
نقاط التفاعل
27,259
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
- نصائح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط 🌹🌹
1- أحسنوا استغلال الوقت
2- احترموا أساتذتكم مهما كان فإن احترام المعلم سبيل للنجاح
3- اجعلوا المذاكرة متعة لكم و اعشقوا موادكم كي تستطيعوا أن تفهموها
4- احذروا شرود الذهن أثناء الدرس
5- لا تكونوا مترددين فالتردد مضيعة للوقت
6- لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد
7- تجنبوا الإجهاد و السهر المضني
8- أبعدوا وسائل التسلية و الترفيه عن مكان المذاكرة
9- اختاروا المكان المناسب و الوقت المناسب للمذاكرة و المكان المناسب يتمثل في أن يكون هادئا
* أن يكون مخصصا للمذاكرة
* أن يكون ذا إضاءة جيدة
* أن يكون جيد التهوية
* أن يكون ذا درجة حرارة مناسبة و معتدلة
* أن يكون مرتبا و نظيفا
* أن لا يكون مكانا للنوم أو الاسترخاء
10- صاحبوا المجتهدبن و المتفوقين
11- ذاكروا على فترات طويلة و غير مجزأة
12-تعلموا من أخطاء الماضي
13- نظموا جدولا للمذاكرة
14- خصصوا لكل مادة ملخصا
15- لا تهملوا أي مادة
16- نظموا أوقات للمراجعة الأسبوعية
17- كونوا واثقين من قدراتكم
18- حافظوا على الصلوات خاصة صلاة الفجر
19- حسن الظن بالله
20- و قبل كل هذا كونوا واثقين بالله و أحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله ثم احرصوا على رضا الوالدين🔴
تابع صفحتنا للحصول على مساعدة مجانية في مادة الرياضيات
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

أستاذ الفلسفة
  • مقال
شخصية الاستاذ الناجح
المشاركات
4
المشاهدات
847
أستاذ الفلسفة
أستاذ الفلسفة
الفتى المغامر
اختبار الفصل الثالث في -اللغة العربية- السنة الرابعة متوسط
المشاركات
0
المشاهدات
303
الفتى المغامر
الفتى المغامر
أم أُنٌَيسة
16- مهارات التعامل مع الاختبارات (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )
المشاركات
3
المشاهدات
452
Fadi sabeg
Fadi sabeg
جيهان جوجو
ملخص التربية الاسلامية الرابعة متوسط
المشاركات
8
المشاهدات
1K
جيهان جوجو
جيهان جوجو
cosette
حل جميع الوضعيات الادماجية في التربية المدنية لسنة ثالثة متوسط (بدون تحميل)
المشاركات
0
المشاهدات
5K
cosette
cosette
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top