نصائح لتلاميذ الرابعة متوسط

- نصائح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط1- أحسنوا استغلال الوقت2- احترموا أساتذتكم مهما كان فإن احترام المعلم سبيل للنجاح3- اجعلوا المذاكرة متعة لكم و اعشقوا موادكم كي تستطيعوا أن تفهموها4- احذروا شرود الذهن أثناء الدرس5- لا تكونوا مترددين فالتردد مضيعة للوقت6- لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد7- تجنبوا الإجهاد و السهر المضني8- أبعدوا وسائل التسلية و الترفيه عن مكان المذاكرة9- اختاروا المكان المناسب و الوقت المناسب للمذاكرة و المكان المناسب يتمثل في أن يكون هادئا* أن يكون مخصصا للمذاكرة* أن يكون ذا إضاءة جيدة* أن يكون جيد التهوية* أن يكون ذا درجة حرارة مناسبة و معتدلة* أن يكون مرتبا و نظيفا* أن لا يكون مكانا للنوم أو الاسترخاء10- صاحبوا المجتهدبن و المتفوقين11- ذاكروا على فترات طويلة و غير مجزأة12-تعلموا من أخطاء الماضي13- نظموا جدولا للمذاكرة14- خصصوا لكل مادة ملخصا15- لا تهملوا أي مادة16- نظموا أوقات للمراجعة الأسبوعية17- كونوا واثقين من قدراتكم18- حافظوا على الصلوات خاصة صلاة الفجر19- حسن الظن بالله20- و قبل كل هذا كونوا واثقين بالله و أحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله ثم احرصوا على رضا الوالدينتابع صفحتنا للحصول على مساعدة مجانية في مادة الرياضيات