نصائح لتلاميذ الرابعة متوسط

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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- نصائح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط ✍
1- أحسنوا استغلال الوقت
2- احترموا أساتذتكم مهما كان فإن احترام المعلم سبيل للنجاح
3- اجعلوا المذاكرة متعة لكم و اعشقوا موادكم كي تستطيعوا أن تفهموها
4- احذروا شرود الذهن أثناء الدرس
5- لا تكونوا مترددين فالتردد مضيعة للوقت
6- لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد
7- تجنبوا الإجهاد و السهر المضني
8- أبعدوا وسائل التسلية و الترفيه عن مكان المذاكرة
9- اختاروا المكان المناسب و الوقت المناسب للمذاكرة و المكان المناسب يتمثل في أن يكون هادئا
* أن يكون مخصصا للمذاكرة
* أن يكون ذا إضاءة جيدة
* أن يكون جيد التهوية
* أن يكون ذا درجة حرارة مناسبة و معتدلة
* أن يكون مرتبا و نظيفا
* أن لا يكون مكانا للنوم أو الاسترخاء
10- صاحبوا المجتهدبن و المتفوقين
11- ذاكروا على فترات طويلة و غير مجزأة
12-تعلموا من أخطاء الماضي
13- نظموا جدولا للمذاكرة
14- خصصوا لكل مادة ملخصا
15- لا تهملوا أي مادة
16- نظموا أوقات للمراجعة الأسبوعية
17- كونوا واثقين من قدراتكم
18- حافظوا على الصلوات خاصة صلاة الفجر
19- حسن الظن بالله
20- و قبل كل هذا كونوا واثقين بالله و أحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله ثم احرصوا على رضا الوالدين
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1- أحسنوا استغلال الوقت
2- احترموا أساتذتكم مهما كان فإن احترام المعلم سبيل للنجاح
3- اجعلوا المذاكرة متعة لكم و اعشقوا موادكم كي تستطيعوا أن تفهموها
4- احذروا شرود الذهن أثناء الدرس
5- لا تكونوا مترددين فالتردد مضيعة للوقت
6- لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد
7- تجنبوا الإجهاد و السهر المضني
8- أبعدوا وسائل التسلية و الترفيه عن مكان المذاكرة
9- اختاروا المكان المناسب و الوقت المناسب للمذاكرة و المكان المناسب يتمثل في أن يكون هادئا
* أن يكون مخصصا للمذاكرة
* أن يكون ذا إضاءة جيدة
* أن يكون جيد التهوية
* أن يكون ذا درجة حرارة مناسبة و معتدلة
* أن يكون مرتبا و نظيفا
* أن لا يكون مكانا للنوم أو الاسترخاء
10- صاحبوا المجتهدبن و المتفوقين
11- ذاكروا على فترات طويلة و غير مجزأة
12-تعلموا من أخطاء الماضي
13- نظموا جدولا للمذاكرة
14- خصصوا لكل مادة ملخصا
15- لا تهملوا أي مادة
16- نظموا أوقات للمراجعة الأسبوعية
17- كونوا واثقين من قدراتكم
18- حافظوا على الصلوات خاصة صلاة الفجر
19- حسن الظن بالله
20- و قبل كل هذا كونوا واثقين بالله و أحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله ثم احرصوا على رضا الوالدين
تابع صفحتنا للحصول على مساعدة مجانية في مادة الرياضيات