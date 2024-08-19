

حذاري من دعوة المظلوم



حذرنا الّله تعالى من الظلم و حرّم علينا أن نظلم بعضنا بعضا



و أخبرنا بأن دعوة المظلوم مستجابة حتى و لو كان المظلوم كافرا



و قد جاءت أحاديث كثيرة ببيان ان دعوة المظلوم مستجابة



عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :

{ اتقوا دعوة المظلوم

فإنها ليس بينها و بين الله حجاب }

رواه البخاري و مسلم



الظلم نتائجه وخيمة و خطره جسيم و عواقبه مظلمة

الظلم ظلمات يوم القيامة

و الظلم من أسباب هلاك الأمم

و اللّه لعن الظالمين و حرمهم من الفلاح

و حرمهم من الهداية و التوفيق

و حرمهم من حبهم له

و منحهم حلولا لمصائبهم في الدنيا و وعدهم بعذاب في القبر و بعذاب أليم



لذلك وجب الإبتعاد عن الظلم و الحذر منه بكافة صوره و أشكاله

و ان يتحلى الإنسان بالعدل حتى مع عدوه



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