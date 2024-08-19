حذاري من دعوة المظلوم

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

حذاري من دعوة المظلوم

حذرنا الّله تعالى من الظلم و حرّم علينا أن نظلم بعضنا بعضا

و أخبرنا بأن دعوة المظلوم مستجابة حتى و لو كان المظلوم كافرا

و قد جاءت أحاديث كثيرة ببيان ان دعوة المظلوم مستجابة

عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
{ اتقوا دعوة المظلوم
فإنها ليس بينها و بين الله حجاب }
رواه البخاري و مسلم

الظلم نتائجه وخيمة و خطره جسيم و عواقبه مظلمة
الظلم ظلمات يوم القيامة
و الظلم من أسباب هلاك الأمم
و اللّه لعن الظالمين و حرمهم من الفلاح
و حرمهم من الهداية و التوفيق
و حرمهم من حبهم له
و منحهم حلولا لمصائبهم في الدنيا و وعدهم بعذاب في القبر و بعذاب أليم

لذلك وجب الإبتعاد عن الظلم و الحذر منه بكافة صوره و أشكاله
و ان يتحلى الإنسان بالعدل حتى مع عدوه

.....

 
و ما اكثر الداعين ليلا اخيتي ام امينة
الحمد لله ربي بعد علينا الظلم
و يا رب ابعد علينا كل ظالم
 
قال الامين محمد:
و ما اكثر الداعين ليلا اخيتي ام امينة
الحمد لله ربي بعد علينا الظلم
و يا رب ابعد علينا كل ظالم
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اللهم آمين
نورت المووع بردك فيه
 
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