ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
حذاري من دعوة المظلوم
حذرنا الّله تعالى من الظلم و حرّم علينا أن نظلم بعضنا بعضا
و أخبرنا بأن دعوة المظلوم مستجابة حتى و لو كان المظلوم كافرا
و قد جاءت أحاديث كثيرة ببيان ان دعوة المظلوم مستجابة
عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
{ اتقوا دعوة المظلوم
فإنها ليس بينها و بين الله حجاب }
رواه البخاري و مسلم
الظلم نتائجه وخيمة و خطره جسيم و عواقبه مظلمة
الظلم ظلمات يوم القيامة
و الظلم من أسباب هلاك الأمم
و اللّه لعن الظالمين و حرمهم من الفلاح
و حرمهم من الهداية و التوفيق
و حرمهم من حبهم له
و منحهم حلولا لمصائبهم في الدنيا و وعدهم بعذاب في القبر و بعذاب أليم
لذلك وجب الإبتعاد عن الظلم و الحذر منه بكافة صوره و أشكاله
و ان يتحلى الإنسان بالعدل حتى مع عدوه
.....
حذاري من دعوة المظلوم
حذرنا الّله تعالى من الظلم و حرّم علينا أن نظلم بعضنا بعضا
و أخبرنا بأن دعوة المظلوم مستجابة حتى و لو كان المظلوم كافرا
و قد جاءت أحاديث كثيرة ببيان ان دعوة المظلوم مستجابة
عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
{ اتقوا دعوة المظلوم
فإنها ليس بينها و بين الله حجاب }
رواه البخاري و مسلم
الظلم نتائجه وخيمة و خطره جسيم و عواقبه مظلمة
الظلم ظلمات يوم القيامة
و الظلم من أسباب هلاك الأمم
و اللّه لعن الظالمين و حرمهم من الفلاح
و حرمهم من الهداية و التوفيق
و حرمهم من حبهم له
و منحهم حلولا لمصائبهم في الدنيا و وعدهم بعذاب في القبر و بعذاب أليم
لذلك وجب الإبتعاد عن الظلم و الحذر منه بكافة صوره و أشكاله
و ان يتحلى الإنسان بالعدل حتى مع عدوه
.....