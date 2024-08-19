الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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من نعيم أهل الجنة:
.
في الدنيا يعيش الإنسان بين الحرّ الشديد والبرد القَارص وقد يصل بالمرء إلى الموت
أما في الجنة، فإنهم كما قال تعالى : (لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا) [الإنسان: 13]
.
والزمهرير: البرد المُفْظِع.
.
قال قتادة ـ رحمه الله ـ : عَلِم الله أنّ شِدّة الحرّ تؤْذِي وشِدّة البرد تؤذِي فوقاهم أذاهما جميعًا.
[تفسير ابن رجب]
.
وإذا لم يكن في الجنة شمس، فما نورها؟
سئل ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عن ذلك:
فقال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس? فذلك نورها، إلا أنّه ليس فيها شمس ولا زمهرير".
[صفة الجنة لأبي نعيم].
.
اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
.
في الدنيا يعيش الإنسان بين الحرّ الشديد والبرد القَارص وقد يصل بالمرء إلى الموت
أما في الجنة، فإنهم كما قال تعالى : (لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا) [الإنسان: 13]
.
والزمهرير: البرد المُفْظِع.
.
قال قتادة ـ رحمه الله ـ : عَلِم الله أنّ شِدّة الحرّ تؤْذِي وشِدّة البرد تؤذِي فوقاهم أذاهما جميعًا.
[تفسير ابن رجب]
.
وإذا لم يكن في الجنة شمس، فما نورها؟
سئل ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عن ذلك:
فقال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس? فذلك نورها، إلا أنّه ليس فيها شمس ولا زمهرير".
[صفة الجنة لأبي نعيم].
.
اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.