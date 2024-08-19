من نعيم أهل الجنة:

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في الدنيا يعيش الإنسان بين الحرّ الشديد والبرد القَارص وقد يصل بالمرء إلى الموت

أما في الجنة، فإنهم كما قال تعالى : (لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا) [الإنسان: 13]

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والزمهرير: البرد المُفْظِع.

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قال قتادة ـ رحمه الله ـ : عَلِم الله أنّ شِدّة الحرّ تؤْذِي وشِدّة البرد تؤذِي فوقاهم أذاهما جميعًا.

[تفسير ابن رجب]

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وإذا لم يكن في الجنة شمس، فما نورها؟

سئل ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عن ذلك:

فقال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس? فذلك نورها، إلا أنّه ليس فيها شمس ولا زمهرير".

[صفة الجنة لأبي نعيم].

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اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.