سبيل النجاة

سعادتك في يد الله فلا صديق ينزعها

ولا قريب يمزقها ولا قريب يتحكم بها فأنت : لم تخلق لأجلهم تبتسم ولك حسنَه

تمرض ولك أجر

تصبر ولك من بعد الصبر يُسر

تُحسن ولك ضِعف إحسانك

الحمدلله على نعمة الإسلام وكفى بها نِعمه

هذا زمانٌ لن ينجو فيه إلاّ من تمسّك بحبل الله

وراقبَ الله

وعلَّق فؤادَه بخالقه ومولاه

فعلق قلبك بالله تطمئن في دنياك وآخرتك

جعلنا الله جميعاً من الحامدين الشاكرين المستغفرين