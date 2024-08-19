سبيل النجاة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,055
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,662
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
سعادتك في يد الله فلا صديق ينزعها
ولا قريب يمزقها ولا قريب يتحكم بها فأنت : لم تخلق لأجلهم تبتسم ولك حسنَه
تمرض ولك أجر
تصبر ولك من بعد الصبر يُسر
تُحسن ولك ضِعف إحسانك
الحمدلله على نعمة الإسلام وكفى بها نِعمه
هذا زمانٌ لن ينجو فيه إلاّ من تمسّك بحبل الله
وراقبَ الله
وعلَّق فؤادَه بخالقه ومولاه
فعلق قلبك بالله تطمئن في دنياك وآخرتك
جعلنا الله جميعاً من الحامدين الشاكرين المستغفرين
 
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