من هم أهل القرآن

مـــن هــــم أهــــل القــــرآن ؟



قال الشّيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- :



المراد بأهل القرآن ليس الذين يحفظونه ويرتّلونه و إلى آخره.

أهل القرآن هم الذين يعملون به حتّى ولو لم يحفظوه ، الذين يعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه وحدوده، هؤلاء هم أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصّته من خلقه.



أمّا من

• يحفظ القرآن

• ويجيد التّلاوة

• ويضبط الحروف

• ويضيّع الحدود



فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاصّة وإنّما هو عاص لله ولرسوله ومخالف للقرآن نعم.

وكذلك أهل القرآن الذين يستدلّون به ولا يقدّمون عليه غيره في الاستدلال ويأخذون منه الفقه والأحكام والدّين هؤلاء هم أهل القرآن.