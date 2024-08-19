من هم أهل القرآن

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
23,959
نقاط التفاعل
27,284
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
مـــن هــــم أهــــل القــــرآن ؟

قال الشّيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- :

المراد بأهل القرآن ليس الذين يحفظونه ويرتّلونه و إلى آخره.
أهل القرآن هم الذين يعملون به حتّى ولو لم يحفظوه ، الذين يعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه وحدوده، هؤلاء هم أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصّته من خلقه.

أمّا من
• يحفظ القرآن
• ويجيد التّلاوة
• ويضبط الحروف
• ويضيّع الحدود

فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاصّة وإنّما هو عاص لله ولرسوله ومخالف للقرآن نعم.
وكذلك أهل القرآن الذين يستدلّون به ولا يقدّمون عليه غيره في الاستدلال ويأخذون منه الفقه والأحكام والدّين هؤلاء هم أهل القرآن.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
من هم السلف و الخلف
المشاركات
0
المشاهدات
256
إلياس
إلياس
فتى من الغد
تفسير جزء من سورة البقرة
المشاركات
0
المشاهدات
332
فتى من الغد
فتى من الغد
آ
  • مغلق
من هم العـرب قبل الإسـلام
المشاركات
8
المشاهدات
381
آدم السطايفي
آ
ابو ليث
حربٌ على الفضيلة ( من روائع الخطب)
المشاركات
2
المشاهدات
520
الامين محمد
الامين محمد
ابو ليث
رحلة العمرة وعجائبها العشرة الجزء الثالث والأخير
المشاركات
10
المشاهدات
480
ابو ليث
ابو ليث
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top