نصائح للمبتدئين في حفظ القران

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
23,985
نقاط التفاعل
27,311
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
نصائح للمُبتدئين في حفظ القرآن
١) أخلص النيّة لله
٢) التحق بحلقة للقرآن ولا تحفظ بمُفردك
٣) تدرّج في الحفظ وابدأ بمقرّر بسيط حتّى تستمر
٤) أنصحك بالبدء من سورة النّاس
٥) لا تلتحق بأكثر من حلقة حتى لا تشتت جهودك
٦) اهتمّ بالمراجعة كاهتمامك بالحفظ الجديد
٧) لا تقارن حفظك بحفظ غيرك، لكل شخص منا قدراته المختلفة
٨) لا تهتم بـ"كم حفظت" بل اهتم بـ"كيف حفظت"؟
٩) تأكد أن حفظ سورة واحدة بإتقان أفضل من حفظ عشرة أجزاء غير مُتقنة
١٠) لا تخجل من أخطاءك، لا يوجد هنا شخص حفظ القرآن بدون تعثّرات وأخطاء كثيرة
١١) عليك بالتّكرار
١٢) استمع لقارىء مجوّد حتى تتجنّب اللحون الجليّة - تغيير الحركات والحروف
١٣) الإعادات الكثيرة والمحاولات التي تضايقك اليوم ستكون سببًا في تثبيتك للحفظ غدًا، لا تحزن
١٤) وتذكر دائمًا أن طريقك في حفظ القرآن ليس محفوفًا بالورود، وأنّك تحتاج للصّبر كثيرًا
أعننا الله وإياكم على حفظه وتثبيته
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ش
حفظ القران في عشر دقائق
المشاركات
2
المشاهدات
740
شذى الإيمان
ش
M
حققي حلمك في حفظ القرآن الكريم
المشاركات
2
المشاهدات
657
ام منصف
ا
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top