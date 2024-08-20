نصائح للمبتدئين في حفظ القران

نصائح للمُبتدئين في حفظ القرآن

١) أخلص النيّة لله

٢) التحق بحلقة للقرآن ولا تحفظ بمُفردك

٣) تدرّج في الحفظ وابدأ بمقرّر بسيط حتّى تستمر

٤) أنصحك بالبدء من سورة النّاس

٥) لا تلتحق بأكثر من حلقة حتى لا تشتت جهودك

٦) اهتمّ بالمراجعة كاهتمامك بالحفظ الجديد

٧) لا تقارن حفظك بحفظ غيرك، لكل شخص منا قدراته المختلفة

٨) لا تهتم بـ"كم حفظت" بل اهتم بـ"كيف حفظت"؟

٩) تأكد أن حفظ سورة واحدة بإتقان أفضل من حفظ عشرة أجزاء غير مُتقنة

١٠) لا تخجل من أخطاءك، لا يوجد هنا شخص حفظ القرآن بدون تعثّرات وأخطاء كثيرة

١١) عليك بالتّكرار

١٢) استمع لقارىء مجوّد حتى تتجنّب اللحون الجليّة - تغيير الحركات والحروف

١٣) الإعادات الكثيرة والمحاولات التي تضايقك اليوم ستكون سببًا في تثبيتك للحفظ غدًا، لا تحزن

١٤) وتذكر دائمًا أن طريقك في حفظ القرآن ليس محفوفًا بالورود، وأنّك تحتاج للصّبر كثيرًا

أعننا الله وإياكم على حفظه وتثبيته