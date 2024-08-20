مصطلحات قرآنية

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
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ذكر
🔰مصطلحات قرآنية ستُذهَل بمعرفتها ..❗❗
👈🏽قطمير ، فتيل ، نقير:👉

🔴 القطمير:
✅️غشاء رقيق على نوى التمر.
‏قال تعالى: {والذين تدعون من دونه ما يملكون من قِطمير}

🔴الفتيل:
✅️خيط رفيع موجود على شق النواة.
‏قال تعالى: {ولا يُظلمون فَتِيلا}

🔴النقير:
✅️نقطة صغيرة في النواة في الجهة المقابلة للشق.
‏قال تعالى: {ولا يُظلمون نَقِيرا}
🤲رزقنا اللــــــــــه واياكم شفاعته ومرافقته في الجنة.🕊
 
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