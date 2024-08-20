إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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مصطلحات قرآنية ستُذهَل بمعرفتها ..️️
قطمير ، فتيل ، نقير:
القطمير:
️غشاء رقيق على نوى التمر.
قال تعالى: {والذين تدعون من دونه ما يملكون من قِطمير}
الفتيل:
️خيط رفيع موجود على شق النواة.
قال تعالى: {ولا يُظلمون فَتِيلا}
النقير:
️نقطة صغيرة في النواة في الجهة المقابلة للشق.
قال تعالى: {ولا يُظلمون نَقِيرا}
رزقنا اللــــــــــه واياكم شفاعته ومرافقته في الجنة.🕊
قطمير ، فتيل ، نقير:
القطمير:
️غشاء رقيق على نوى التمر.
قال تعالى: {والذين تدعون من دونه ما يملكون من قِطمير}
الفتيل:
️خيط رفيع موجود على شق النواة.
قال تعالى: {ولا يُظلمون فَتِيلا}
النقير:
️نقطة صغيرة في النواة في الجهة المقابلة للشق.
قال تعالى: {ولا يُظلمون نَقِيرا}
رزقنا اللــــــــــه واياكم شفاعته ومرافقته في الجنة.🕊