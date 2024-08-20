مصطلحات قرآنية ستُذهَل بمعرفتها ..قطمير ، فتيل ، نقير:القطمير:️غشاء رقيق على نوى التمر.‏قال تعالى: {والذين تدعون من دونه ما يملكون من قِطمير}الفتيل:️خيط رفيع موجود على شق النواة.‏قال تعالى: {ولا يُظلمون فَتِيلا}النقير:️نقطة صغيرة في النواة في الجهة المقابلة للشق.‏قال تعالى: {ولا يُظلمون نَقِيرا}رزقنا اللــــــــــه واياكم شفاعته ومرافقته في الجنة.🕊