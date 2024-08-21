عودة الديبلوماسية الجزاىرية للساحة

المتتبع للديبلوماسية الجزاىرية في السنوات الاخيرة يدرك جيدا ذلك الزخم الذي تركته المواقف الجزاىرية على الساحة العربية بعد غياب دام اكثر من عقدين

ربما الملف الليبي وتدخل الجزاىر بتصريح القيادة الجزاىرية ان طرابلس خط احمر جعل الكثير من اللاعبين في الساحة يعيدون الحسابات خصوصا محور الامارات و فرنسا و..

مروروا بما حدث و يحدث في النيجر و مالى و الصحراء الغربية و ......

عادت الجزاىر للتاثير من جديد في ملامح صناعة مستقبل المنطقة

وتدخل الجزاىر منذ ايام بتقديم كميات من النفط لدولة لبنان اخلط كل الاوراق

اذ كانت حسابات دول الليكود العربي تسعى ان تضغط على لبنان

او بعبارة اكثر وضوحا الضغط على المقاومة

وكان التدخل الجزاىري في وقته و مكانه .....

هنا نسال هل يعاد احياء محور جبهة الصمود و التصدي التي كانت تضم الجزاىر و اليمن و ليبيا و سوريا

وهل تسمح القوى الدولية بذلك ؟؟؟

الملف نطرحه على رواد منتدى اللمة الجزاىرية