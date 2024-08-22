فوائد العزلة

إلياس

إلياس

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فوائد العزلة
لاعتزال الناس فضائل كثيرةٌ إذا ما أحسن الإنسان استثمارها، ومنها:
التفرغ للعبادة: حيث إنّ العبد يتفرغ لعبادة الله -سبحانه وتعالى- من قراءة القرآن، وذكرٍ، ومناجاةٍ، ودعاءٍ؛ فالعزلة وسيلةٌ فعّالةٌ في تحصيل ذلك.
الابتعاد عن المعاصي: حيث إنّ العزلة تأخذ بالإنسان بعيدًا عن العصيان؛ خاصًة وأنّ مخالطة الناس قد يصحبها أربع معاصٍ، وهي: الغيبة: فإنّ الخوض في أعراض الناس وتداول سيّرهم يعد إثمًا، وإذا وافق المستمع الجالسين فهو آثمٌ مثلهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حيث يجب على من يخالط الناس أن يقدم النصح، ويكف عن المنكر.
الرياء: حيث يجب على العبد أن يخلص أعماله الصالحة لله - سبحانه وتعالى- وليس سعيًا للمدح أو التقدير. التخلق بأخلاقهم: حيث أن الإنسان يكتسب ممن يخالطهم، فإن كانت أخلاقهم سيئةً، فقد يتأثر بهم
. تقييم العزلة مقارنة بالمخالطة اختلف العلماء في أيّ الأمرين أفضل: العزلة أم الاختلاط؛ فبعض العلماء فضلوا الاختلاط على العزلة بشرط أن ينجي الإنسان نفسه من الفتن والمعاصي، والبعض الآخر رأى أنّ الاعتزال أفضل، خاصًة في زمن الفتن، أو فيمن لا يسلم الناس منه، ولا يمتلك قدرة للصبر عليهم.
 
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