🔸 أقسام الناس في الصلاة 🌸

أقسام الناس في الصلاةقال الإمام ابن القيم -رحمه الله- :" الناس في الصلاة على خمسة أقسام :❶ مُعاقَب : يعاقبه الله على صلاته !!❷ مُحاسَب : يحاسبه الله على صلاته !!❸ مُكفرٌ عنه : يكفّر الله عنه بصلاته.❹ مُثاب : يكسب ثواب على صلاته.❺ مُقرَّب : يقرِّبه الله إليه بصلاته.⓵ الُمعاقَب : هو من لا يهتم ولا يأتي بوضوءها ولا بأركان الصلاة ولا بواجباتها ولا بشروطها فهو يُعاقَب على صلاته !!② الُمحاسَب : هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ولكنه من حينما دخل في الصلاة إلى أن خرج منها وهو لا يدرك شيئاً مما قاله فيها ! يسرح ذهنه في هذه الدنيا إلى أن يقول ( السلام عليكم ) بل و يتلهف لإنهائها حتى يقضي حوائجه وما أكثر هذا الصنف ! فهو يُحاسَب على صلاته !③ مُكفّرٌ عنه : هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ولكنه من حينما دخل في الصلاة إلى أن خرج منها وهو يصارع نفسه و شيطانه يريد ألا يذهب قلبه عن هذه الصلاة فهو في جهاد مع نفسه لتحسين صلاته هذا يُكفّر الله عز وجل عنه.④ المُثاب : هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ومندوباتها وخشع فيها ! هذا يُثيبه الله عز وجل على صلاته.⑤ الُمقَرّب : ( المرتبة العليا ) هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ومندوباتها وخشع فيها ولكنه يستحضر أن الله في قبلته ! وهذا هو الفرق بينه و بين الصنف الرابع الذي خشع ولكن لم يستحضر أنه يناجي الله وأن الله في قبلته ! فمن أتى بكل شروط الصلاة و أركانها وواجباتها وخشع واستحضر أنه يناجي الله وأن الله مطلع عليه فهو مُقَرّب. ! “[ الوابل الصيب || {٤٠-٥٠}]