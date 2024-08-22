أقسام الناس في الصلاة

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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🔸 أقسام الناس في الصلاة 🌸



قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- :

" الناس في الصلاة على خمسة أقسام :
❶ مُعاقَب : يعاقبه الله على صلاته !!
❷ مُحاسَب : يحاسبه الله على صلاته !!
❸ مُكفرٌ عنه : يكفّر الله عنه بصلاته.
❹ مُثاب : يكسب ثواب على صلاته.
❺ مُقرَّب : يقرِّبه الله إليه بصلاته.

⓵ الُمعاقَب : هو من لا يهتم ولا يأتي بوضوءها ولا بأركان الصلاة ولا بواجباتها ولا بشروطها فهو يُعاقَب على صلاته !!

② الُمحاسَب : هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ولكنه من حينما دخل في الصلاة إلى أن خرج منها وهو لا يدرك شيئاً مما قاله فيها ! يسرح ذهنه في هذه الدنيا إلى أن يقول ( السلام عليكم ) بل و يتلهف لإنهائها حتى يقضي حوائجه وما أكثر هذا الصنف ! فهو يُحاسَب على صلاته !

③ مُكفّرٌ عنه : هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ولكنه من حينما دخل في الصلاة إلى أن خرج منها وهو يصارع نفسه و شيطانه يريد ألا يذهب قلبه عن هذه الصلاة فهو في جهاد مع نفسه لتحسين صلاته هذا يُكفّر الله عز وجل عنه.

④ المُثاب : هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ومندوباتها وخشع فيها ! هذا يُثيبه الله عز وجل على صلاته.

⑤ الُمقَرّب : ( المرتبة العليا ) هو من أتى بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها ومندوباتها وخشع فيها ولكنه يستحضر أن الله في قبلته ! وهذا هو الفرق بينه و بين الصنف الرابع الذي خشع ولكن لم يستحضر أنه يناجي الله وأن الله في قبلته ! فمن أتى بكل شروط الصلاة و أركانها وواجباتها وخشع واستحضر أنه يناجي الله وأن الله مطلع عليه فهو مُقَرّب. ! “

[ الوابل الصيب || {٤٠-٥٠}] 📚
 
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