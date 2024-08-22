*فوائد الاستغفار*



إن للاستغفار فوائد كثيرة منها :

(1) الاستغفار يجلب الغيث المدرار للمستغفرين ويجعل لهم جنّات ويجعل لهم أنهارا.

(2) الاستغفار يكون سببا في إنعام اللّه- عزّ وجلّ- على المستغفرين بالرّزق من الأموال والبنين.

(3) تسهيل الطّاعات، وكثرة الدّعاء، وتيسير الرّزق.

(4) زوال الوحشة الّتي بين الإنسان وبين اللّه.

(5) المستغفر تصغر الدّنيا في قلبه.

(6) ابتعاد شياطين الإنس والجنّ عنه.

(7) يجد حلاوة الإيمان والطّاعة.

(8) حصول محبّة اللّه له.

(9) الزّيادة في العقل والإيمان.

(10) تيسير الرّزق وذهاب الهمّ والغمّ والحزن.

(11) إقبال اللّه على المستغفر وفرحه بتوبته.

(12) وإذا مات تلقّته الملائكة بالبشرى من ربّه.

(13) إذا كان يوم القيامة كان النّاس في الحرّ والعرق، وهو في ظلّ العرش.

(14) إذا انصرف النّاس من الموقف كان المستغفر من أهل اليمين مع أولياء اللّه المتّقين.

(15) تحقيق طهارة الفرد والمجتمع من الأفعال السّيّئة

(16) دعاء حملة عرش ربّنا الكريم له