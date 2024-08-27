فوائد الشمس

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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فوائد الشمس 🌅

—— #يخص_الطفل 👦🏻 ——

أشعة الشمس صباحاً تكون مفيدة للجسم، حيث تسهم في تشكيل فيتامين (د) التي يحتاجه الجسم ويقوي العظام، ويحتاج الطفل للتعرض للشمس بشكل شبه يومي لعدة دقائق ليتكون في جسمه فيتامين د.

—— #يخص_المربي 👤 ——

💊 #ثقافة_المربي: الزجاج يسمح بمرور ضوء الشمس وحرارتها ولكنه يمنع من تشكيل فيتامين (د) الذي يأتي مع حرارة الشمس، وذلك لأن الزجاج يقوم بعزل أشعة الشمس فتمر حراراتها عبر النافذة فقط، لذا التعرض للشمس من خلال النافذة قد يشعرك بالدفء ولكنه بلا فائدة كبيرة على جسمك.
.
.
#أسرفوائد الشمس 🌅

—— #يخص_الطفل 👦🏻 ——

أشعة الشمس صباحاً تكون مفيدة للجسم، حيث تسهم في تشكيل فيتامين (د) التي يحتاجه الجسم ويقوي العظام، ويحتاج الطفل للتعرض للشمس بشكل شبه يومي لعدة دقائق ليتكون في جسمه فيتامين د.

—— #يخص_المربي 👤 ——

💊 #ثقافة_المربي: الزجاج يسمح بمرور ضوء الشمس وحرارتها ولكنه يمنع من تشكيل فيتامين (د) الذي يأتي مع حرارة الشمس، وذلك لأن الزجاج يقوم بعزل أشعة الشمس فتمر حراراتها عبر النافذة فقط، لذا التعرض للشمس من خلال النافذة قد يشعرك بالدفء ولكنه بلا فائدة كبيرة على جسمك.
.
.
أسرتنا #الطفل
 
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