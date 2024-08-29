كلمات أعجبتني👌

كلمات أعجبتني1● بين العقل واللسان علاقة عكسيةفكلما كان العقل صغيراً .. أصبح اللسان طويلاً ...2● الغيرة : مرض جميل لا علاج له ..3● عندما تنمو الاظافر نقوم بقصها .. وليس بقص أصابعنا ..وعندما تكثر المشاكل .. يجب علينا قطع مشاكلنا .. وليس علاقاتنا ..4● الطيور تأكل النمل .. وعندما تموت فإن النمل يأكلها ..الظروف قد تتغير !!فلا تقلل من شأن أحد ..فربما تكون قوياً اليوم ولكن تذكر .. الزمن أقوى مِنْك5● يمدحون الذئب وهو خطر عليهم ..ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم !!كثير من الناس يحتقر من يخدمه ..ويحترم من يهينه6● لا تخجل من طيبة قلبك .. فهي ليست ضعفاً بـل قوة.. فالجوهرة .. لا تخجل من شدة بريقها .. بل هي افضل ميزة بها ! ..7● السمكة التي تبقى فمها مغلقاً ..لن يصيدها أحد ..فأغلق فمك،. .. لأن الكثير يتمنى أن يتصيد أخطائك ! ..وكن كالمطر أينما يقع .. نفع !ولاتقل أن الدنيا تعطيك ظهرها .. فربما أنت الذي تجلس بالعكس ! ..8● قبل ان تحكم على إنسان .. اسمع منه لا تسمع عنه ..9● ليس هناك وسادة ناعمة في هذا العالم مثل ..الضمير النقي