كلمات أعجبتني

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
24,062
نقاط التفاعل
27,385
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات أعجبتني👌
1● بين العقل واللسان علاقة عكسية
فكلما كان العقل صغيراً .. أصبح اللسان طويلاً ...

2● الغيرة : مرض جميل لا علاج له ..

3● عندما تنمو الاظافر نقوم بقصها .. وليس بقص أصابعنا ..
وعندما تكثر المشاكل .. يجب علينا قطع مشاكلنا .. وليس علاقاتنا ..

4● الطيور تأكل النمل .. وعندما تموت فإن النمل يأكلها ..
الظروف قد تتغير !!
فلا تقلل من شأن أحد ..
فربما تكون قوياً اليوم ولكن تذكر .. الزمن أقوى مِنْك 👌
5● يمدحون الذئب وهو خطر عليهم ..
ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم !!
كثير من الناس يحتقر من يخدمه ..ويحترم من يهينه

6● لا تخجل من طيبة قلبك .. فهي ليست ضعفاً بـل قوة.. فالجوهرة .. لا تخجل من شدة بريقها .. بل هي افضل ميزة بها ! ..

7● السمكة التي تبقى فمها مغلقاً ..لن يصيدها أحد ..فأغلق فمك،. .. لأن الكثير يتمنى أن يتصيد أخطائك ! ..
وكن كالمطر أينما يقع .. نفع !🌸
ولاتقل أن الدنيا تعطيك ظهرها .. فربما أنت الذي تجلس بالعكس ! ..

8● قبل ان تحكم على إنسان .. اسمع منه لا تسمع عنه ..

9● ليس هناك وسادة ناعمة في هذا العالم مثل ..
الضمير النقي 🌻
 
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