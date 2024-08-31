مدينة القل هي مدينة ساحلية تقع في شمال شرق الجزائر، وتحديداً في ولاية سكيكدة. تتميز المدينة بجمالها الطبيعي وتنوع مناظرها، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط وتحيط بها جبال خضراء، مما يجعلها وجهة سياحية محببة للزوار الذين يبحثون عن الاستمتاع بالطبيعة والهواء النقي.