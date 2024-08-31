مدينة القل

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مدينة القل هي مدينة ساحلية تقع في شمال شرق الجزائر، وتحديداً في ولاية سكيكدة. تتميز المدينة بجمالها الطبيعي وتنوع مناظرها، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط وتحيط بها جبال خضراء، مما يجعلها وجهة سياحية محببة للزوار الذين يبحثون عن الاستمتاع بالطبيعة والهواء النقي.
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تشتهر القل أيضًا بمينائها القديم الذي يعد مركزًا للنشاط الاقتصادي والصيد البحري في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المدينة على معالم تاريخية وتراثية تعكس تاريخها الطويل والممتد عبر العصور، إذ أنها كانت مستوطنة منذ العصور الفينيقية والرومانية.

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القل معروفة كذلك بشواطئها الجميلة مثل شاطئ وادي طنجي وشاطئ تمنارت، والتي تجذب العديد من السياح خلال فصل الصيف للاستمتاع بالسباحة والأنشطة البحرية الأخرى.
 
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