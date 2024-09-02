صباحيات 14

الوهم مرض قاتل للأفراد والمجتمعات، توهم القوة والعظمة من أكثر التصورات الدافعة للركون والاستكانة والقعود عن طلب أسباب الريادة واستجماع شروطها. ظل العالم الاسلامي في عصر ما بعد الموحدين يتوهم السيطرة والسيادة حتى جاءت حملة نابوليون بونابارت على مصر نهاية القرن الثامن عشر، لتوقظه من سكرته، وتخبره أن دورة جديدة للحضارة قد بدأت تشق طريقها في الطرف الآخر من الكوكب .

وهم القوة والعظمة الذي تصنعه المبالغات الخطابية، وتنفخ فيه أبواق الدعاية الإعلامية، يلاقي بكل أسف هوا في النفوس الميالة للراحة والدعة، ويحرم المجتمع بذلك من روحه الدافعة، طاقته الكامنة التي تُستفز لحظة الشعور بالخطر، وتستثار عند إدراك درجة الضعف والهوان الذي بلغه.

اليوم في مكنة أي كيان من كيانات "سايكس بيكو" أن يدعي ويتوهم ما يشاء من القوة و القدرة على التأثير في المسرح الدولي لكن الوقائع ستفضحه حين يقف عاجزا صاغرا أمام عربدة المحتل في أرض الرباط.

أي قوة تلك التي تقف عاجزة عن مد رغيف الخبز لجوعى يقتلهم الخذلان، قبل الجوع والقصف.