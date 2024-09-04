تعتبر القراءة والمطالعة من أهم وسائل وسبلِ اكتساب المعرفة والثقافة، والفكر والتنوير، فهي التي تمكننا من الاتصال المباشر بالمعارف الإنسانية في حاضرها وماضيها، وستظل أهم وسيلة اتصال الإنسان بعقول غيره وأفكارهم. بالقراءة نكتسب ونتعلم ونتربى ونكوّن مختلف أبعاد شخصياتنا.

القراءة سعادة ونشوة ورضا، هي خير عادةٍ يتعوّدها الفرد، وهي مبدأ ثقافة، وينبوع معرفة، ومفتاح استكشاف، وأداة من أدوات نضج الشخصية.

رغم ما للقراءة من أهمية ووظيفة فإنها تجد عزوفا أليما في عديد المجتمعات وفي منتدانا على الخصوص

ماهي اسباب هذا العزوف عن قراءة مختلف المواضيع