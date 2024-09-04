العزوف عن قراءة

سعد606

سعد606

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تعتبر القراءة والمطالعة من أهم وسائل وسبلِ اكتساب المعرفة والثقافة، والفكر والتنوير، فهي التي تمكننا من الاتصال المباشر بالمعارف الإنسانية في حاضرها وماضيها، وستظل أهم وسيلة اتصال الإنسان بعقول غيره وأفكارهم. بالقراءة نكتسب ونتعلم ونتربى ونكوّن مختلف أبعاد شخصياتنا.
القراءة سعادة ونشوة ورضا، هي خير عادةٍ يتعوّدها الفرد، وهي مبدأ ثقافة، وينبوع معرفة، ومفتاح استكشاف، وأداة من أدوات نضج الشخصية.
رغم ما للقراءة من أهمية ووظيفة فإنها تجد عزوفا أليما في عديد المجتمعات وفي منتدانا على الخصوص
ماهي اسباب هذا العزوف عن قراءة مختلف المواضيع
 
أسباب عزوف الناس عن القراءة: 1) قلة الوعي لدى المجتمع بأهمية القراءة في بناء الإنسان. 2) أسباب شخصية: كالجهل وغياب مفهوم التعليم الذاتي؛ فمجرد الانتهاء من الدراسة تتوقف عملية القراءة. 3) أسباب تربوية: حيث تغيب ثقافة الكتاب عن بعض البيوت والمحاضن التربوية
هذه وجه نظري بالاضافة الى. كثرة وسائل التواصل الاجتماعي و القنوات الفضائية التي أثرت سلبا عليها
 
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